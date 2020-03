UPCN denunció al municipio de Campo Viera ante el Ministerio de Trabajo

Por no respetar las condiciones laborales, cambios de tareas y condiciones insalubres para trabajar de varios empleados municipales, el gremio de UPCN denunció a la Municipalidad de Campo Viera ante el Ministerio de Trabajo, delegación Oberá, solicitando una audiencia de conciliación, ante la falta de respuestas del municipio a sus pedidos.

“Evidentemente no hemos aprendido a vivir en democracia porque cada vez que hay cambio político los trabajadores son la variable de ajuste, caso Campo Viera, donde no se tuvo en cuenta que hay personal de carrera con 30 años o más, de trabajo, que estaban desempeñando trabajos específicos – con títulos y demás que lo acreditan- y hoy están en siendo maltratados psicológicamente, en lugares insalubres adonde les mandaron y sin elementos de trabajo, sin poder aportar lo que saben, sin ningún mecanismo para trabajar”, expresó Domingo Paniagua, secretario general de UPCN en Oberá.

Dijo que “es lamentable que se mueva al personal antiguo y se haga tanta diferenciación, la gente que se candidatea para algún cargo político tiene que saber que hay gente de carrera que se van a jubilar en el municipio y que no porque piensan distinto, no puedan desempeñarse laboralmente para lo que se han preparado. No hablamos de personal político que viene y se va con la gestión sino personal de planta Esto, es igual que desconocer a los delegados sindicales, nunca fuimos recibidos por el Intendente y por eso hoy vamos al Ministerio de Trabajo para lograr una audiencia conciliatoria, porque el debe gobernar para todos”, apuntó.

Paniagua sostuvo que “la legislación está, acá hay una cuestión de desobediencia y de no conciliar con el municipio iniciaremos una demanda judicial a la Municipalidad, con una denuncia penal. Si bien hay muchos empleados con miedo, hay mas de 19 compañeros que conocemos tienen estos problemas, puede haber más pero no todos se animan a denunciar”, precisó.

También comentó que días atrás “Fuimos a la Municipalidad con el asesor legal de UPCN a hablar con los delegados que tenemos allí y aparece una señorita a amenazarnos que por orden del Intendente no podíamos estar ahí, eso es desconocer la ley y apelar a la presión”, indicó.

Aclaró que dentro de los 76 municipios existentes, éste es el único con el que tienen problemas de esta naturaleza y que persiste. “Es llamativo lo que sucede. Ahora tenemos audiencia para el 18 a las 10, 30 donde suponemos irá el Intendente y sus asesores juridicos, lo que no descarta que podamos dialogar antes con el jefe comunal si nos cita”, explicó Paniagua.