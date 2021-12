UPCN pide bono para municipales de Oberá y reconoce salarios bajísimos en otros municipios

Pedimos al nuevo Intendente municipal de Oberá, un bono para los empleados municipales de 12 mil pesos como piso, para que puedan afrontar gastos de esta época. Sabemos que es una situación difícil para el pais, no solo para los empleados municipales obereños, pero también por eso mismo, redoblamos el pedido», indicó Domingo Paniagua, secretario de interior del gremio de UPCN en la provincia.

Justamente en ese cargo recorrió otros municipios en los ultimos dias «estuvimos en otras seccionales de otros municipios y logramos recuperar 8 compañeros en Eldorado que quedaban en la calle, por cambios en la Municipalidad. También vimos los municipios alrededor, Puerto Esperanza y demás, que pasan una situación lamentable, muchos con 30 años de antiguedad cobran 24 o 30 mil pesos como total de sueldo», mencionó.

Dijo que «hablamos con el Intendente de Mado por ejemplo, y nos decía que van a hacer que llegue a 32 mil pesos pero pasa que empleados de 35 años cobran 33 mil pesos y se están por jubilar y no es justo, asi que hicimos presentación en el Ministerio de Trabajo y estamos en un cuarto intermedio, para que se le dé el porcentaje de aumento a todos por igual».

Indicó que municipios como «Campo Ramón, 25 de mayo, Panambi, son lugares donde el trabajador no llega al mínimo, con sueldos bajísimos, pero también es responsabilidad de los empleados, no eligen delegados para no tener conflictos y cuando vamos nos encontramos con esto», apuntó.

Respecto a Oberá expresó que «esperamos respuestas antes de Navidad, pedimos un bono pero supongo se actuará al igual que la provincia, por lo pronto sabemos que el aguinaldo estaría para el 22, pero de bono no se sabe nada todavía», precisó.