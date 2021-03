Vacantes en la Justicia obereña y pandemia, lentifican realización de Juicios orales

El hecho de que se presentaran varios casos de Covid en la Unidad penal 8 de Cerro Azul y que varios cargos judiciales esten sin su titular por jubilaciones o trámites jubilatorios, ha lentificado la realización de juicios orales en la ciudad, cuyo Tribunal Penal debió suspender los juicios que había programado para el mes de marzo.

«Decidimos suspender todos los debates pautados para el transcurso de este mes, debido a la cantidad de casos de Covid en unidad penal 8 de Cerro Azul, esto implica personas, detendidos que no pueden trasladarse y lo que ello conlleva. Si las condiciones se dieran para realizar los debates el próximo mes, lo haremos pero ahora no se da. El lugar que tenemos es chico, no tiene ventilación y no se puede guardar la distancia y hablamos de muchas horas de permanencia», dijo Francisco Aguirre, titular del Tribunal Penal de Oberá.

Añadió que «tratamos de buscar otro lugar o espacio, pero hasta ahora no logramos, caso contrario informaremos al STJ y que puedan decidir las actuaciones siguientes», mencionó.

Sumado a esto, reconoció que hay integrantes de estamentos judiciales que se han jubilado o están próximos a hacerlo, que también influyen en la aceleración o no de los procesos judiciales. «Tenemos miembros que están prontos a jubilarse, en el Tribunal, la Dra Lilia Avendaño por ejemplo y ahi la subroga algún integrantes de la Cámara de apelaciones que deciden sobre excarcelaciones,etc, como el caso que atañe en estos días donde decidimos el Dr Pablo Rivero y quien les habla del Tribunal Penal y sumamos al Dr Julio Dante Carvallo, de la Cámara».

Agregó que «además hay otras vacantes o subrogancias que atender, el caso de la defensora oficial n° 1 Téresa Gómez de Roth,está en trámites jubilatorios. Asimismo, ya se jubiló la defensora oficial n 2, Graciela Abdolatiff, la Fiscal Nora Bertoncini, también jubilada, además de la Jueza de Instrucción Alba Kunzmann de Gauchat y cuyo cargo se espera pronto el nombramiento. Por el momento el Dr Alarcon, de Oberá y el Dr Casco de San Vicente, la subrogan. Todo eso hace una acumulación de causas y expedientes que hay que llevar o traer, firmar, atender. No nos gusta la demora, la tardanza pero esto sumado a la pandemia hace más lento todo», indicó.

Explicó que «hay concursos ya para cubir los cargos, pero todo tiene su tiempo, mientras tanto, avanzamos con quienes subrogan, en un marco de pandemia», destacó.