“Van a morir comercios porque no les llegaron respiradores a tiempo” Carlos Mielniczuk

El presidente de la Cripco, Cámara Regional de Industria Producción y Comercio, Carlos Mielniczuk, afirmó que de manera permanente buscan soluciones en conjunto con las autoridades comunales, para que el sector pueda trabajar siguiendo las medidas sanitarias imperantes. En caso que no se logre la apertura parcial de las actividades mercantiles, manifestó que varias empresas no van a sobrevivir, porque las medidas financieras no llegan.

“Nosotros estamos en contacto permanente con el intendente, estamos trabajando todo el tiempo en propuestas, sobre todo desde la Cámara, para ver que se puede hacer con los socios que nos manifiestan la situación desesperante que están atravesando” señaló. “Estamos viendo y tenemos mucho miedo de que varios comercios mueran, porque los respiradores lleguen tarde. Lamentablemente muchos comerciantes tienen muchas dificultades y no van a poder seguir. Es decir, van a morir comercios porque no les llegaron los respiradores a tiempo. Es la mayor preocupación, queremos que lo vean desde ese punto de vista, porque el tiempo pasa y las cuentas corren, incluso los impuestos no se prorrogaron nada, todos vencen regularmente”.

Mielniczuk lamentó la postura indiferente de las entidades bancarias. “Las entidades financieras, los bancos, dieron la espalda a las pymes, es muy lamentable esa situación, porque no hay accesos a créditos, por lo que es una realidad desesperante”.

Se han presentado propuestas, protocolos, para que las diversas actividades puedan trabajar con las limitaciones y cuidados del caso. Las mismas deben ser elevadas a provincia, luego a nación, antes de que puedan aprobarse. “Tenemos que estar preparados para cuando llegue el momento, con todos los elementos de seguridad” indicó el presidente.