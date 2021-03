Vecinos de Guaraní reclaman puesta en funcionamiento de pozo perforado

Se trata de alrededor de 30 familias que residen el Picada Suiza, Samambaia, Guaraní. Las mismas reclaman al intendente, Miguel Vargas, la puesta en funcionamiento del pozo perforado que se hizo hace más de 14 años. Desde entonces aguardan el acceso al servicio de agua potable.

El 13 de febrero del 2019, presentaron la primera nota al jefe comunal, con firma de todos los vecinos, pero no tuvieron respuestas. El 9 de marzo del corriente, Don Alfredo Kluser (67) decidió hacer un nuevo intento y elevó otro reclamo escrito. “Me dirijo a usted para solicitar se reactive en forma urgente el trabajo del pozo perforado. La solicitud se funda en que en la zona vivimos treinta familias aproximadamente y se nos imposibilita acceder al agua potable” expresó en la nota. “La obra data de hace aproximadamente 14 años y hasta el momento no estamos viendo resultados” agregó.

Don Kluser explicó que lo más importante está hecho. “Estoy pidiendo que pongan en funcionamiento, no que hagan. Hace más de doce años que se hizo el pozo, pero nunca funcionó. Sacaron todo, la bomba ya no está, solo el tanque elevado y el cerco que hicieron. Dicen que la Municipalidad sacó para que no roben, otros dicen que robaron, pero nosotros sufrimos sin el agua” señaló.

Los vecinos acudieron al municipio en reiteradas ocasiones. “Fuimos a la Municipalidad y nos dijeron que ahí no hay nada, lo peor es que el intendente nunca nos atiende, lo único que nos dicen es que no está. Fuimos incluso a su casa y tampoco nos atendió. Ya no sabemos qué hacer. Hay 30-35 familias. Son las que firmaron las notas. La primera fue hace dos años, pero nunca tuvimos respuestas. Ahora llevé otra nota, hace dos semanas y no hay caso, no conseguimos que al menos nos atienda el intendente” expresó.