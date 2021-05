Vecinos de Villa Bonita se volvieron a autoconvocar por tema seguridad

Un grupo de vecinos autoconvocados de Villa Bonita, Campo Ramón, se manifestaron frente a la sede policial, respaldando el accionar de la fuerza y anticipando que si no se abre el nuevo comando, como ´prometieron las autoridades, saldrán nuevamente a la ruta.

“Somos un grupo de vecinos autoconvocados que nos cansamos de tanta inseguridad y decidimos que es nuestro deber salir a contar lo que nos pasa y apoyar a la policía. También estamos muy contentos con que se abra un nuevo comando” expresó Lucia. “Muchos vecinos tienen miedo a represalias, por eso no vienen, pero nos manifiestan su respaldo. Queremos que se frene esto, ya no podemos más. Los que vivimos acá sabemos lo que realmente ocurre, estamos en el día a día y sabemos quién es quién” agregó.

La manifestación pacífica fue para dejar en claro, además, que si no se cumplen las promesas del estado comunal y provincial, saldrá a cortar la ruta nuevamente. “Ahora que nos confirmaron las autoridades de la apertura del comando, estamos muy contentos, pero queremos que quede claro que salimos a respaldar a las autoridades que estaban tratando de hacer algo y nos dieron la respuesta que necesitamos, no queremos ningún conflicto, simplemente la exposición de lo que nos pasa. Ahora si esas promesas verbales no se cumplen, el lunes volvemos a la ruta” indicó Cleo, otro de los vecinos.