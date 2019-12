Venchiarutti Presidente del STJ: “Buscamos mayor claridad en el lenguaje judicial”

La integrante obereña del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Pía Venchiarutti fue elegida por sus pares como Presidente del cuerpo a partir de enero del 2020 y hasta el año 2021. Con la premisa de mantener mayor comunicación y un lenguaje claro para los justificiables busca la resolución rápida de conflictos

“La justicia viene con una imagen un tanto negativa en la comunidad, aunque siempe remarco que no tiene nada que ver el funcionamiento de las justicias provinciales con la justicia nacional, la idea es que todo el problema que tiene el vecino sea resuelto rápidamente, el 95% del derecho patrio aplica a la justicia provincial y venimos trabajando hace mucho tiempo en la tarea de comunicar y acompañar al justiciable”, expresó al Aire de Integración.

Dijo que “el ciudadano quiere que sus cuestiones se resuelvan,no entiende de primera, segunda o tercera instancia, el ciudadano no va a un juzgado a ver como funciona la mesa de entradas sino a buscar justicia. Necesitamos un cambio cultural de un lenguaje claro y entendible, pero es algo que debe venir académicamente. Pero estamos en eso, en el cambio progresivo, en la apertura”, indicó.

También acotó que “acabamos de firmar un convenio con Camca, que es la cámara de técnicos ambientales, porque el poder judicial va a reciclar todo el papel y la intención es dejar de usar tanto papel. Queremos como institución enseñar internamente como salvar el papel, que sea reciclado, pero además, gastar menos papel y utilizar más la tecnologia, para cuidar el medio ambiente, hoy partimos hacia el reciclaje y pretendemos trabajar en tecnología y comunicación”, aseguró.

En relación a la comunicación con el justiciable y los medios precisó que “Tenemos encuentros con periodistas y medios, tuvimos durante el año varios, pero hay que entender que hay cosas que se pueden hablar y otras no, cada Juez optará por lo que puede decir y que no, de todas formas el acceso a la información debe ser absoluto. Estamos publicando fallos , acordadas y resoluciones. Y estamos tratando de comunicar claramente, pero es un cambio de paradigma, sin dudas”, explicó.

En relacióna su nuevo cargo y la importancia para su familia señaló que “Ojalá le haga honor a la memoria de mi papó, que fué un gran abogado, es lo unico que me falta. Tuve mucha suerte en mi vida, familia y hermanos contenedores, amigos queribles, un poder judicial fantástico, lo unico que me falta es mi papá, a quien pretendo sin dudas honrar con este cargo”, señaló emocionada.

Asimismo, sobre su rol de mujer en la justicia acotó que ” considero que el haber llegado a este lugar no implica destruir lo que ha hecho mi compañero varón, sino, mostrar que existe igualdad, libertad, empoderar a las mujeres con todos los derechos. Porque no somos todos iguales, hay mucha gente que no está en la misma linea de partida, estamos creando un futuro distinto buscando esa igualdad justamente”, expresó Venchiarutti.