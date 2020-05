Víctimas de violencia: refuerzan línea de atención, ahora con whatsapps

La linea 137-de asistencia a víctimas de violencia- de la subsecretaría de relaciones con la comunidad, es uno de los programas exceptuados de la cuarentena, ya que trabaja las 24 hs y los 365 dias del año, para acudir lo mas rápido posible ante situaciones de violencia o brindar contención y asesoramiento, lo que en estos días de pandemia lamentablemente han aumentado a nivel nacional, probablemente porque esta situación de encierro, favorece situaciones de violencia dentro del ámbito familiar, cuando ya hay situaciones previas.

“Por esta razón, se habilitó una linea de whatsapps para atender a a víctima más rápidamente, que es el 3764-249224, toda vez que no pueda llamar pero si mandar un mensaje”, dijo Sawczuk, quien agregó que además y de acuerdo a nuevas medidas adoptadas, la linea 137 procede a denunciar el caso si la victima no lo hace, tal vez por estar dentro del mismo contexto de encierro o porque el agresor está allí y no lo permite”, indicó Graciela sawczuk, responsable de la linea en Oberá.

Con estas acciones, se busca detectar a aquellas personas que están atravesando una situación de violencia y dado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, requieren de una contención y protección inmediata, también el numero fijo en Oberá que es el 403697

“Respetamos al máximo la autonomía de voluntad pero también tomamos decisiones ante casos graves, la 137 o también al 911, son lineas disponibles en cualquier hora, igual que el whatsapps, no solo la víctima puede hacerlo sino alguna persona cercana que observe esta situación de violencia”, sostuvo.

“Por eso pedimos a amigos, vecinos, a los familiares, a los compañeros de trabajo de posibles víctimas, a estar atentos y ser solidarios. Una llamada de un allegado puede ser la única forma que tiene la víctima de pedir ayuda o salvar su vida”, explicó.

“No es necesario salir, solo hacer una llamada y se los asiste”, remarcó

Cabe señalar que la Línea 137 funciona las 24 horas, los 365 días del año, en Posadas, Oberá y Eldorado, y abarca al resto de la provincia a través de un trabajo conjunto y coordinado con cada área de violencia de género y familia de las comisarías jurisdiccionales.