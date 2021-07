Vuelta atrás con el aumento del boleto urbano de pasajeros en Oberá

Tal como publicara Meridiano55, el intendente de Oberá, Carlos Fernandez, acompañado por concejales oficialistas y el CPN Ruben Obermann, representante de la empresa prestadora del servicio, anunció el veto a la ordenanza de actualización tarifaria aprobada recientemente y detalló la nueva propuesta, que sería tratada en el concejo, de fijar el precio con tarjeta del boleto único en 35 pesos, sin tarjeta 40.

«Estoy totalmente de acuerdo con el aumento y agradecido al concejo que llegó a la demostración fehaciente del costo real del pasaje. Tengo que agradecer también la ayuda que nos dio el gobernador, el ministro de economía, quien nos ayudó en el trámite para que hoy logremos esta equivalencia en el subsidio y que podamos volver para atrás la ordenanza que se estaba poniendo en vigencia» expresó el jefe comunal. «Podemos anunciar, todavía no está presentado en el concejo, esta es una reunión informativa, pero aquel que tenga tarjeta va a pagar 35 pesos el boleto en Oberá y aquel que no tenga tarjeta 40. Son las cifras que van a quedar, porque tenemos una recomposición, a través de la gestión que venimos realizando» remarcó.

Fernandez no dio precisiones sobre cómo se implementará el subsidio, de qué manera llegará a la empresa, tampoco del monto del mismo. «Todavía estamos trabajando en eso. Lo estamos elevando al concejo deliberante y el concejo deberá sancionarlo, quizás a través de una sesión extraordinaria el viernes. Una vez que llegue nuevamente acá nosotros lo pondremos en práctica, apenas ingrese» dijo.

El intendente también hizo referencia a las posturas críticas y opositoras que tuvo el tratamiento del aumento en su momento. «Estamos trabajando para encontrar soluciones, para recibir las mejoras que necesita el usuario, en el diálogo en el consenso y que no nos basemos solamente en la crítica opositora, porque hasta el día de hoy no hay una sola propuesta escrita por ninguno de los opositores, ni por la defensora del pueblo, ni del concejal Loreiro, ni de la concejal Mara Frontini, ni del concejal Sedoff, no tenemos ninguna propuesta, ni de números para ayudar a mejorar este sistema» subrayó.

Por su parte, el representante de la empresa Capital del Monte, prestadora del servicio, valoró la convocatoria a la reunión. «Esto es resultado de cuando arrancamos con el grupo de trabajo, entre concejales, ejecutivo y la empresa. Hoy nos llamaron para informarnos de los trámites y gestiones y de estas modificaciones» señaló Obermann.