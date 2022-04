Cristian Klingbeil: «Hay mucha expectativa con este nuevo laudo de Nación»

El productor yerbatero y Presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones Cristian Klingbeil, señaló que hay mucha expectativa sobre el nuevo laudo de Nación para el precio de la yerba mate. “Estamos a la expectativa, personalmente yo creo que va a demorar por lo menos 2 semanas hasta que tengamos alguna novedad. Hoy por hoy, no es un tema que desespera al sector productivo en general, porque los precios están subiendo, pero igual a nosotros nos preocupa que no quede un precedente demasiado bajo como viene pasando en los últimos años para cuando empiece a sobrar un poquito de yerba. Que no nos tiren el precio demasiado abajo, que ahí si entremos con reclamos con protestas y con enojo del sector”.

Consultado sobre el ingreso de yerba mate desde otros países Klingbeil explicó, “esta es una pelea entre los argumentos de la industria y nuestra posición, la importación de yerba es una cuestión monetaria, es un negocio monetario. El dólar exportador le permite importar yerba a 120 o 130 pesos y acá en el mercado interno está arriba de los 160, 170 pesos, entonces la diferencia hace que sea un negoción terrible (sic). Lo que nos preocupa es que esto genere un sobre stock y después empiecen los pagos a muy largo plazo. Que empiecen a tirar los precios para abajo. Eso es nuestro gran temor, que la industria se haga un stock con una yerba más barata. Independientemente de la calidad, que venga buena o mala de Brasil o de Paraguay, el tema es cuidar, que se regule el stock para que después no sea la variable de ajuste el productor primario”.

En cuanto al faltante de combustibles, el productor yerbatero comentó que gracias a las últimas lluvias la yerba comenzó a brotar, lo que frenó el inicio de la zafra ya que los productores están esperando que las plantas se recuperen, “hay plantas que si no brotan no hay lo que cosechar, entonces todos están esperando que repunten un poco los yerbales entonces esto está todavía tranquilo. Pero dentro de 20 o 30 días cuando empiece fuerte la cosecha de yerba, se empiece a levantar la última cosecha de té, la demanda de combustibles va a ser muy alta y si ahora estamos con faltante no me quiero imaginar cuando empecemos a trabajar en serio. Ya hay productores que me han dicho que si llega a faltar combustible vamos a salir con los tareferos a la ruta porque – a ver- los tareferos están esperando ansiosos que empiece la zafra de yerba y por problemas de que falta combustibles no les vamos a poder llevar a la chacra, es una tomada de pelo a todo el sector, entonces hay predisposición a salir a manifestarse en caso de que no podemos seguir cosechando la yerba o el té por falta de combustible”, expuso Klingbeil.