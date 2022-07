El Concejo Deliberante aprobó un comodato para que la Secretaría de Energía instale la Planta de Generación de energía Fotovoltaica

El Concejo Deliberante aprobó el Contrato de Comodato con la Secretaría de Estado de Energía de la Prov. de Misiones, mediante el cual la Municipalidad de Oberá entrega en comodato a la Secretaría de Estado de Energía de la Provincia de Misiones un inmueble destinado al Parque Industrial, Tecnológico e Innovación Oberá-Zona Centro, que será destinado para la instalación de una planta de Generación de Energía Fotovoltaica.

“La radicación de mencionada planta resulta beneficiosa para el desarrollo de las empresas e industrias que se instalarán en el Parque Industrial como así también aliviar al actual sistema de distribución energética en la región, siendo una alternativa sustentable de la producción de energía renovable”, señala el dictamen aprobado.

El expediente fue tratado sobre tablas, con cuatro votos negativos, una abstención, cuatro votos positivos, logrando su aprobación mediante el voto decisivo del Presidente del Concejo Deliberante.

Al respecto, el Presidente del Concejo Deliberante Santiago Marrodán señaló que esta es una demostración de que no siempre los Concejales deben estar de acuerdo para que la legislatura funcione, siempre buscando el bien común. Marrodán explicó que el Intendente de Guaraní estuvo presente en la presentación del proyecto y se declaró en conformidad con el proyecto por lo que descontó su acompañamiento en la instalación del Parque Fotovoltaico. “Todos sabemos que la solución para el problema de la energía en la zona es el anillado con la nueva línea 132 kv. Este nuevo proyecto Tendrá más de 21.000 paneles solares y una potencia pico instalada de 10 MWp. Todos los que estamos siempre en Oberá y nacimos acá, sabemos que el problema siempre es agua y luz. Esto es simplemente una ayuda que va a tener la energía en la ciudad de Oberá con los 10 megas que no es poca cosa, es lo más grande que hay en la Provincia en este momento, inclusive me animaría a decir en el NEA y es un aporte que es necesario para nuestra ciudad”, manifestó Marrodán.

El Concejal Marcelo Gazzo quien votó por la negativa, aclaró que si bien están de acuerdo con la instalación del Parque Fotovoltaico, es necesario un planeamiento integral de cómo será el Parque Industrial, “necesitamos saber de las 49 hectáreas cuantas van a quedar y cuantas se van a destinar al Parque Industrial. Porque estamos planeando un Parque Industrial que va a terminar con 10 Hectáreas”, manifestó. También la Concejal Mara Frontini fue crítica al indicar que no es la forma de tratar un tema tan importante ya que fue aprobado sobre tablas.

Por su parte el Concejal Marcelo Sedoff recordó que el Parque Industrial es compartido con la localidad de Guaraní por lo que señaló que hay que incluir al Legislativo de la localidad vecina en la toma de decisiones, “me parece que es respetuoso de nuestra parte convocarlos, informarles, pedirles su opinión y que salga en conjunto, por eso mi pedido fue que pase a Comisión y que se trate en conjunto con el Concejo Deliberante de Guaraní”.

La Vicepresidente del Concejo Deliberante Lilian Vega coincidió en los conceptos señalados por lo que su voto también fue por la negativa, “en cuanto a lo personal yo estuve con una licencia y hoy me encuentro con la aprobación de un tema que es menester hacer un análisis más profundo de qué va implicar y cuáles van a ser los beneficios reales para la ciudad de Oberá”, manifestó.