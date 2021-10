Elecciones en Mutual de Guaraní, tiene 2 listas

Este 30 de octubre a partir de las 16, los socios de la Mutual Andres Guacurarí de Guaraní deberá votar para elgir nuevos consejeros a efectos de integrar el Consejo de Administración de la entidad. Llamativamente, hay dos listas, la oficialista que hace años dirige la entidad y otrs denominada «vecinos autoconvocados» que pretenden un cambio en las políticas de conducción.

«Queremos que se de al socio un servicio como se merece, no solo el servicio de agua que es deficiente, como el barrio tarefero donde se brinda un tanque de agua 3 veces por semana, o Villa Industrial que solicita hace mucho, sino brindar un servicio por el que se paga en realidad ofreciendo mas alternativas. Ahora luego de mucho tiempo se terminó el salón velatorio hace un mes, pero nada más «, sostuvo Hector Rodriguez Araoz, médico dermatólogo y quien encabeza la lista opositora.

«Presentamos un pedido de impugnación al INAES y el Ministerio de acción Cooperativa, porque observamos irregularidades en la convocatoria y la presentación fuera de término de la otra lista oficial que está hace años. No se eligen 6 consejeros sino 3, ya que por la pandemia no se hizo elecciones, pero de acuerdo a lo establecido por la legislación, no se elige el doble sino igual cantidad y luego se hace otra asamblea para regularizar, la otra lista presentó 6 consejeros a ser electos y eso no es correcto», indicó.

Dijo que «de todas formas, más allá de nuestro pedido de impugnación queremos participar y que la gente pueda elegir. Nosotros nos denominamos vecinos autoconvocados porque eso somos, queremos un buen servicio para todos los vecinos», aseguró