Marrodán adelantó que aprobarán los pliegos de licitación y modificarán el reglamento del transporte público de pasajeros

Luego de la Sesión de apertura del XLVI Periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, su Presidente Santiago Marrodán se refirió a sus expectativas en este nuevo año legislativo que comienza, destacando los proyectos presentados por el Intendente Pablo Hassan en su discurso de apertura.

Consultado por los expedientes ingresados en las sesiones extraordinarias del mes de febrero y que se refieren al transporte público de pasajeros el Presidente del Concejo Deliberante indicó, “nosotros hoy estamos en condiciones de decir que podemos aprobar una nueva ordenanza. Quiere decir que en el receso del legislativo local durante el mes de febrero, donde no sesionamos y no hay comisiones, el Concejo siguió trabajando para poder lograr decir hoy que podemos estar en condiciones de renovar la Ordenanza 2036 que es la que se va a usar en los pliegos para la nueva licitación. Los pliegos se van a poder retirar a partir del 9 de marzo hasta el 16 de marzo, para así abrir los sobres y comenzar el análisis de cada propuesta en el Ejecutivo en los primeros días de mayo”, adelantó Santiago Marrodán.

Por otra parte el presidente del Concejo se mostró conforme con los proyectos que se encaran desde el Municipio en este nuevo año, “se están concretando algunos proyectos que los iniciamos inclusive cuando yo fui parte del Ejecutivo como Coordinador de Gabinete sobre todo en el área de saneamiento, como por ejemplo la planta de clasificación. Es un proyecto al que le dedicamos mucho tiempo y esfuerzo. Hoy lo estoy viendo como una realidad, así que hay algunas cosas que me siento parte y me alegra que se logren para beneficio de la comunidad”, señaló Marrodán.

Refiriéndose al discurso del Intendente y la tarea legislativa que comienza, Marrodán se mostró conforme señalando que se proyectan muchas cosas importantes para la ciudad de Oberá además de coincidir con los temas abordados por el Intendente, “me causó buena impresión y me agrada la impronta con la que encara su gestión el Intendente Hassan. Hay proyectos que hemos trabajado juntos como Concejales y que están sin terminar, por eso siempre digo y mantengo que siempre hablo de calidad de expedientes y no cantidad. Quiere decir que hay muchos que quedaron pendientes porque justamente le queremos dar el tiempo necesario para poder hacerlo y terminarlos. Creo que él se refería a ese tipo de proyectos que los hemos iniciado juntos, uno de ellos es el Digesto Jurídico que todos sabemos que nuestra intención era verlo terminado a fin del 2021, no nos dio el tiempo, sí armamos una oficina en Oberá, para poder colaborar con el Digesto Provincial, para ayudarlos a acelerar los trámites y esa oficina se mantiene abierta y trabajando para poder lograr este año terminar con el digesto”.