Se derogó el nuevo Código Fiscal Municipal

El Concejo Deliberante obereño aprobó la derogación de la Ordenanza 3028 que establecía el nuevo Código Fiscal Municipal. La entrada en vigencia de la ordenanza fue prorrogada por el Ejecutivo Municipal hasta el martes 31 de mayo de 2022. Esta prórroga fue resuelta a los fines de convocar al diálogo y al consenso con las asociaciones intermedias con el objeto de fortalecer la referida norma.

En la fundamentación el proyecto del Ejecutivo para la derogación, señala que a la fecha no se han recibido aportes significativos para el debido tratamiento de la Ordenanza aprobatoria del Código Fiscal Municipal, ni se han realizado los trabajos necesarios que motivaron la prórroga resuelta por el Departamento Ejecutivo. No habiéndose a la fecha, recibido ni tratado en el ámbito del Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá, propuestas superadoras y consensuadas que tengan en miras fortalecer tan trascendente norma, por lo que se elevó el presente proyecto derogatorio.

El Bloque Pro-Juntos Por el Cambio presentó otro pedido de Derogación de la Ordenanza 3028, por lo que ambos pedidos fueron unificados en un solo expediente y aprobados sobre tablas en la 13° Sesión Ordinaria de este martes 17.

La Concejal Mara Frontini se mostró satisfecha por la derogación de la norma que fuera aprobada en diciembre del 2021. “Hemos presentado el proyecto de derogación el día viernes y en Sesión se trató sobre tablas. También en el día de hoy el Intendente ha presentado un proyecto de ordenanza, así que celebro que también desde el Ejecutivo soliciten esta derogación. Se ha procedido a la votación sobre tablas y finalmente puedo decirle a toda la población y a los obereños con mucha satisfacción que se ha derogado el código fiscal que el Bloque de Concejales Renovadores Para Adelante lo aprobó sobre tablas el año pasado”, indicó.

Consultada sobre la presentación de una propuesta superadora, Frontini explicó que las entidades intermedias siempre estuvieron dispuestas a trabajar con la condición de la derogación de este código fiscal. “estamos felices de que este Código Fiscal que realmente iba a actuar de forma negativa hacia los obereños en su parte económica y social. Así que creo que es muy importante la noticia para todos. Siento que el trabajo valió la pena y que trabajar con las entidades intermedias, haber insistido durante todo el año en la derogación de este Código Fiscal, hoy finalmente lo hemos logrado”, expresó Frontini.

Por su parte, el Presidente del Concejo Deliberante Santiago Marrodán señaló que el tema fue llevado al terreno de la política, “lo están usando políticamente, no con la seriedad que esto realmente demanda, porque al hablar del Código Fiscal con cualquier Abogado o Contador que tenga conocimiento del tema sabe que es obsoleto y tiene 40 años por lo que no va a estar en desacuerdo a que se modifique. Todos están de acuerdo en que tiene que actualizarse. Yo lo que lamento es que algunos artículos que se podrían estar usando en este momento, serían un beneficio importante para los comerciantes que si pagan al día sus tributos municipales, pensando que también hay que exigirle a los que no pagan para ser justos con los que cumplen”.

Consultado por la participación de las entidades intermedias Marrodán indicó, “esa es la idea, que vengan a colaborar y que presenten proyectos, porque hasta ahora el único que hay es el proyecto que presentó el Ejecutivo. Eso es lo que necesitamos, que se comprometan, pero no solamente a criticarlo, sino a presentar proyectos y artículos que sean superadores. Por eso se prorrogó la entrada en vigencia de este Código para que se puedan presentar proyectos e ideas para mejorarlo. Que no me digan que está mal hecho cuando no presentan un solo artículo de modificación. Me parece que hay que ser serios, los que realmente estamos interesados para que Oberá tenga un Código Fiscal que realmente sea útil para el Municipio y que sea justo, hasta ahora es un compromiso que tuvo el Ejecutivo con el Concejo Deliberante y con algunas instituciones intermedias que participaron en la redacción de 14 artículos”, manifestó el Presidente del Concejo Deliberante.