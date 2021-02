Alumnos del Ipesmi piden reducción de costos de cuotas

Varios alumnos de diferentes carreras y sedes del Instituto de estudios superiores de Misiones (Ipesmi) enviaron nota a la Rectoria de la institución para solicitar la disminución del costo de cuotas que según señalan resultan inalcanzables para muchos.

Testimonios de la situación que les toca atravezar fueron acercados mediante mail a los medios, en donde solicitan no mencionar nombres por temor a represalias sobre los estudiantes.

La misiva enviada a la Rectoría de la entidad educativa señala que » queremos informarle el gran pesar por el cual estamos atravesando los alumnos de la carrera de Técnico Superior en Enfermería, Analista de Sistemas, Prof. de Ingles, Prof. de Educ. Física y Gestión Turística y Hotelera de distintas sedes de la provincia del Instituto de Estudios Superiores de Misiones (IPESMI). Nuestro pesar es causado por el incremento exabrupto de la cuota mensual y sin ningún previo aviso, lo que da como resultado que a muchos estudiantes se le quite el derecho a la educación por no poseer la cuota de este mes y alejando de su vocación a jóvenes que no saben si en un futuro podrán pagar la cuota ya que la institución no posee un arancel fijo».

Agregaron que «muchos de los alumnos que transitan esta carrera son padres o madres de familia con un ingreso salarial mínimo y este incremento reduciría en cantidad los alumnos.

Otros puntos de nuestro reclamo son que: Durante el año 2020 no se nos brindó condiciones educativas apropiadas, desde profesores poco capacitados para el mundo virtual hasta profesores que durante el año no se tomaron la molestia de tener algún mínimo contacto con los alumnos, también se solicitó un descuento en la cuota mensual teniendo en cuenta que no cursábamos presencialmente y no se usaban las instalaciones del instituto. Cabe destacar que nosotros como alumnos comunicamos estas inquietudes durante el año al personal de la Institución, pero no tuvimos respuestas».

«Por parte de algunos profesores, se dictaron clases virtuales, vía Zoom, pero a estas clases asistían menos de la mitad de los alumnos, aquellos que no poseen los medios para asistir a las clases se las perdían por completo y aun así la Institución no dudó en continuar cobrando cuotas sin dar importancia a la situación en la que estuvieron aquellos que perdieron el año», mencionaron.

«Por otro lado, como estudiantes solicitamos que el instituto se adhiera a las becas, tanto como la Beca Progresar como la PRONAFE (en el caso de la Tecnicatura en Enfermería), ya que estas pueden ayudar a solventar los gastos para poder continuar con nuestros estudios, considerando que el material de estudio lo adquiere el que puede pagarlo».

Más adelante remarcaron que «todo esto da como resultado que muchos estudiantes nos estanquemos en la carrera sin la posibilidad de salir al mundo laboral. Además, otro dato a considerar es que la institución nos cobra por la cantidad de años que estamos estudiando y no por el año que estamos cursando. Hay casos de compañeros que no pudieron cursar su 2do año durante el 2020 porque no tenían los medios para conectarse al aula virtual y este año recursarán pagando una cuota de 3er año. Una situación que consideramos injusta y abusiva», expresaron.

También mencionaron que el 4 de febrero tuvieron reunión via zoom con la Rectora pero no hubo avances ni solución alguna.