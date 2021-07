Apoyo escolar en tiempos de pandemia, por iniciativa de padres

A raíz de la aplicación del sistema bimodal, mayormente virtual que se aplica en la educación, muchos papás se vieron superados en tratar de ayudar a sus hijos con las actividades escolares. De allí surgió la idea de un lugar de apoyo escolar y merienda para primaria y secundaria en la Parroquia San Pantaleón del Barrio de 100 Has de Oberá. Actualmente además de educadores cuentan con psicopedagogo y otros profesionales en la iniciativa, que es gratuita.

«Desde el año pasado sufrimos mucho no solo con las tareas sino con los medios para hacerlo, con otra mama nos juntamos-tengo 4 hijos- y lo conversamos con nuestro Párroco y lo propusimos dentro del espacio para ver quienes podían ayudarnos y ahi se armó esto, con Leo y su esposa psicopedagogo y docente en educación temprana así como otras maestras de grado y profesora de inglés, agregamos la merienda de la que nos hacemos cargo los padres. Hay uno 12 chicos por ahora, depende de las burbujas», explicó Natalia Martinelli, madre.

Las clases se dictan los martes por la tarde de 15 a 16, los jueves de 16 a 18,30 y los sábados de 15 a 16,30 hs en la misma Parroquia ubicada en avenida yerbal Viejo y madreselva. El 9 de julio harán un locro a efectos de recaudar fondos para adquirir pizarrones, armar cartucheras solidarias y solventar meriendas, entre otras necesidades «No vamos a vender la porción, sino le damos un sobre a las familias y que allí colaboren con lo que puedan, entregan el sobre el 9 de julio y se llevan el locro, pueden comunicarse al TE 3755-241286», explicó Martinelli.

«Las familias son diversas y tienen distintos problemas asi que tratamos de acompañar y ayudar en lo que podemos, somos un grupo que ha puesto voluntad para colaborar nada mas. Si bien ninguno de nosotros estuvo preparado para esta pandemia, ayudar en la educación de esta manera creo que menos, los tutores pasaron a ser educadores de la noche a la mañana, eso agobia», expresó Leandro Veiga, psicopedagogo.

Agregó que «vemos que todo esto, conlleva también a que los chicos tengan un déficit mas marcado, si antes esperábamos un rendimiento mayor, ahora no y no tiene que ver con un déficit cognitivo sino de no interpretación, necesitan un apoyo más y hay un alto porcentaje de niños y adolescentes con este problema», añadió.

Los sábados también estarán en la Capilla San Juan Bautista de San Miguel, que cuenta con una importante población en situación vulnerable.