Asamblea y posible corte de ruta de Docentes en Lucha

Se realizará en la mañana de este martes 2 de marzo en Leandro N. Alem, zona conocida como el acampe a la vera de la Ruta Nacional 14, desde las 9.

«En esta asamblea, los Docentes Autoconvocados y de los gremios MPL, UDNAM, UTEM, ATE Docentes, Tribuna Docente, Corriente Conti Santoro y Marea Blanca evaluarán lo ocurrido el día jueves 25/02 pasado donde se realizaron protestas docentes en toda la Provincia.

«Los motivos del reclamo: un salario básico docente de $18.600,77, modificación del artículo 923, incorporación de porteros y cocineras a la planta orgánica del CGE Misiones, y el regreso a clases presenciales en forma segura. Sobre este último punto, se viene denunciando públicamente que hay muchísimas escuelas que cuentan con problemas de, por ejemplo, suministro de agua potable, en instalaciones eléctricas, sanitarios, otros, y no están en condiciones de albergar estudiantes y docentes para la presencialidad. Además, se le exige al Estado Provincial que garantice continuamente la provisión de elementos sanitizantes a las instituciones educativas. Por último, preocupa las cifras de contagio de Covid 19 en Misiones que va en aumento. Para finalizar, no se descarta que las organizaciones gremiales y los Autoconvocados llamen al paro y no iniciar las clases presenciales ante la respuesta negativa del Gobierno Provincial» detallaron.