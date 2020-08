Docentes cortaron la RN14 y anticipan que seguirán en lucha hasta ser escuchados

Docentes Autoconvocados, integrantes de UDNAM, MPL, Tribuna Docente, entre otros, cortaron la Ruta Nacional 14 a la altura del KM 13 de Oberá, por tres horas ininterrumpidas.

La medida de fuerza tuvo la presencia de educadores de toda la zona. Alrededor de doscientos trabajadores de los distintos niveles, expusieron una vez más los ejes de lucha y anunciaron que no hay vuelta atrás hasta recibir respuestas. «Venimos hace semanas con diferentes movilizaciones, vemos que esto no tiene vuelta atrás. No nos han dejado opciones, no es nuestra idea la medida del corte, pero el gobierno no nos escucha, no nos recibe, no nos convoca, solo convoca a los gremios amigos» explicó Liliana Avellaneda, Docente de Nivel Inicial.

Carteles identificando a 25 de Mayo, Aristóbulo del Valle, Campo Viera, Santa Rita, Campo Grande, Panambí, Alvear, Alberdi, fueron el marco del corte que generó largas hileras de vehículos en la arteria. «Después de un tiempo de estar quietos por la pandemia, nos volvemos a sumar a la lucha en la que estamos desde marzo. Ver que hay un grupo que se moviliza nos anima a juntarnos y acompañar» señaló Claudio Cerioli, oriundo de Santa Rita. «La conectividad es prácticamente nula en nuestra zona, el ochenta por ciento de los alumnos no tiene internet, wifi. La única vía es el whatsapp, pero demanda tener crédito. La plataforma Guacurarí es imposible utilizar, ni en las escuelas hay conectividad» detalló.

Al finalizar el corte, en asamblea decidieron profundizar la medida, por lo que el martes 25 habrá nuevo corte en el mismo lugar e idéntica modalidad. «Esto siempre y cuando el gobierno siga con oídos sordos a nuestros reclamos» aclararon.