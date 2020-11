Escuela de Comercio no vuelve a clases presenciales

La comunidad educativa de la Escuela Provincial de Comercio de Oberá, decidió continuar con las clases virtuales para concluir el ciclo lectivo.

“No tenemos las condiciones edilicias para recibir a los chicos en la escuela, condiciones de higiene, no tenemos elementos de limpieza, ni recursos para comprarlos. Nos dieron dos bidones de alcohol y 39 barbijos, no podemos recibirlos. Así que decidimos continuar trabajando a distancia” afirmó Alicia Knass, Directora del establecimiento.

El edificio de la emblemática escuela de la ciudad, tiene serios problemas que fueron informados a las autoridades educativas. La situación lleva varios años y aunque en distintas oportunidades visitaron técnicos profesionales para evaluar y definir las obras, todo quedó ahí. “Los baños no funcionan, los chicos no tienen donde lavarse las manos que es algo básico. No tenemos los elementos de limpieza, tenemos tres turnos, no hay forma de atenderlos a todos, en cuanto a la desinfección necesaria, en esta situación especial” agregó Knass.