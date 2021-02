Estudiantes de la carrera de Enfermería de Oberá sin respuestas

Estudiantes de la carrera de Enfermería del Ipesmi de Oberá, reclamaron la realización de las prácticas, indispensables para la obtención del título. Luego de hacer público una carta abierta en la que los jóvenes expusieron las diferencias con la casa de estudios, fueron convocados a una reunión, vía zoom, en la mañana de este jueves 4. Lamentablemente el encuentro no arrojó soluciones. «Vamos a salir a las calles, iremos a Posadas a protestar si es necesario, ahora si nos demostraron una vez más que nos les interesa nuestra educación, les interesa la plata» señalaron.

«Nos enviaron una nota convocándonos a una reunión hoy jueves, estábamos con las esperanzas de llegar a un acuerdo, pero no fue así, esa reunión fue una falta de respeto hacia nosotros. En la reunión estaba la rectora de la carrera la Lic. Tania Lichowski. Para empezar no nos dejaban hablar, queríamos decir algo y nos muteaban o nos pedían que no interrumpamos pero cuando mis compañeros hablaban ellos si lo hacían. Éramos muchos chicos que deseábamos hablar y hacerles llegar nuestras inquietudes y no nos permitieron. No dieron ninguna solución a nuestras inquietudes, lo único que supieron decir a todo es que si no estábamos conformes con la facultad nos podíamos ir a otra, que en Misiones habían facultades públicas donde poder estudiar enfermería. Fue indignante escuchar eso. Se aprovechan porque saben que en Oberá son los únicos en brindar esa carrera» detallaron.