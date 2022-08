Padres de la Escuela 191 hacen rifa para adquirir elementos robados a la entidad educativa

La Escuela 191 de Picada Vasca, sufrió hace algunas semanas, el robo de varios elementos importantes para el NENI que funciona en el lugar. A partir de allí, la comunidad educativa volvió a organizarse para adquirir esos elementos como ventilador, estufa, equipo de musica y hasta un termómetro digital. Sin embargo, hace algunos dias otra vez algunos malhechores intentaron ingresar al lugar.

«El día 26 se va a sortear una rifa organizada por la comisión de padres de la escuela, para poder con esos fondos comprar lo que le han sustraído manos anónimas al NENI que son elementos de vital importancia», comentó Andrea Botchner, Presidente de la Comision vecinal del lugar e integrante de la comunidad educativa.

Dijo que «vamos a sortear varios premios, entre ellos una canasta de mercadería, la verdad que tuvimos muchas donaciones los padres están colaborando y estamos tratando de recuperar ciertas cosas que le han sustraído. Sabemos que una computadora no vamos a poder llegar a comprar ahora, pero vamos a seguir trabajando. Por suerte tenemos una comunidad educativa muy activa y además estamos hablando de elementos que no son solamente para el Neni sino para toda la escuela, por lo que todos trabajan con mucho gusto», apuntó

Entre los elementos sutraídos hay cosas que envió el Ministerio de Educación, «y otras que hemos comprado ya con el esfuerzo de la familias, es lo que ahora han robado y los sentimos mucho», sostuvo Botchner

Para peor, hace algunos dias intentaron ingresar nuevamente a la escuela pero sin éxito por suerte. «Fuimos alertados por unos vecinos, pero entendemos que se necesita más seguridad en esta zona, la vez anterior ingresaron por una ventana de la galería. La escuela es una escuela antigua, con ventanas grandes y no todas tienen seguridad por lo que ingresan con mayor facilidad, por eso necesitamos más ronda policial en el lugar», añadió

Explicó que la rifa actual es para comprar un ventilador, una estufa ya que»hasta el prolongador se robaron», expresó. Tambien un termómetro digital, fundamental para los niños y el equipito de música.



