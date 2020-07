Con un éxito rotundo, se llevó a cabo los días 9 y 10 de Julio la Primer Maratón de Radios por la Educación. Con el objetivo de compartir experiencias educativas en período de pandemia, más de 205 alumnos y alrededor de 116 docentes se sumaron a la iniciativa; que contó con el apoyo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones y el Consejo General de Educación. Y además fue retransmitido en más de 57 radios de toda la provincia y en 6 sistemas de canales de video cable.

La iniciativa nació en el área de Prensa y Comunicación del Consejo General de Educación; que se encuentra a cargo de un comunicador social que a la vez se desempeña como docente. A partir de dicha experiencia, en el ámbito de radios educativas, la idea fue surgiendo y consolidándose a partir de la formación de un grupo de profesores de educación secundaria técnica: la convocatoria sería para escuelas del nivel medio.

Especialmente, teniendo en cuenta la actual situación mundial, nacional y provincia atravesada por el COVID-19; que obligó a familias enteras y especialmente a los estudiantes del secundario a reinventar su forma de aprender; donde las escuelas permanecieron cerradas y donde los medios de comunicación se convirtieron en una herramienta importante para llegar a los estudiantes, con los contenidos.

Es así, que a partir de una charla con docentes de escuelas secundarias surgió la Maratón y se comenzó a hacer contactos desde el área del Consejo, con diferentes radios de la provincia. Con el objetivo de generar una cadena o un enlace en cadena, se convocó tanto a radios escolares como comerciales. Se llamó a una por una y se consultó si se animaban a sumarse a una emisión especial de 48 hs; donde se pretendía utilizar las diferentes plataformas de comunicación que se emplean habitualmente con los estudiantes, para hacer escuchar sus propias voces.

El equipo que se conformó para la organización de las jornadas, unió a docentes y otros profesionales, que componen una incipiente cooperativa de trabajo, de servicio, que es la Tecnocoop. Ellos estuvieron encargados de la coordinación y la conformación de la grilla, que se fue armando.

La invitación fue amplia. Fue enviada tanto a las instituciones públicas como a las privadas; y se fueron inscribiendo a través de un formulario web, completando datos y consignando las temáticas que iban a ocupar, sobre un eje básico que era valorizar todo lo que se hizo en casa en el primer semestre del año escolar. Es decir, la idea era poner en valor el trabajo docente, el trabajo de la familia sobre todo y de los mismos alumnos. El lema utilizado fue “estudiar en casa, si valió la pena”.

La iniciativa fue muy bien tomada, tanto por ellos (los protagonistas), como por los medios. Hubo muchos que quedaron a fuera, porque la convocatoria tuvo un éxito rotundo.

Maratón por streaming: más de 60 medios

Respecto a lo técnico, la maratón se transmitió y las distintas radios y canales, tomaron la señal de streaming. Se creó una página web, donde se vinculó el reproductor de radio y un streaming de video, y se hizo una transmisión en simultáneo para que los medios puedan tomar la señal.

Cabe señalar que los medios de comunicación que colaboraron, se comprometieron con la iniciativa y participaron desinteresadamente en la retransmisión de “Radios por la Educación”.

“Extraño la Escuela”:

Desde Iguazú hasta Posadas, desde San Pedro hasta Oberá; numerosas voces de niños, padres, docentes y directivos se escucharon.

“Extraño la Escuela, a la profe María”… “Extraño a mis compañeros”… “Espero que podamos volver pronto”… “Eran muchas tareas y me atrasé, pero el profe me alentó y me tuvo paciencia hasta que logré ponerme al día”… “Quiero poder jugar por la llave de la ciudad”… “Queríamos hacer el buzo”… “ Cuando se pudo visitar alguien, me fui a la casa de mi compañero para que me explique”… fueron tan solo algunas.

“Fue una experiencia nueva, hacer clases virtuales. Imagínense yo con 30 años de servicio, docente vieja ya, adecuándome a esta nueva realidad” también replicaron por ahí.

Hubo risas, hubo llanto, hubo intrigas, ansiedad y entusiasmo. Sin dudas, son necesarios los espacios que promuevan ese tipo de intercambios, de expresión, sin juicios ni intereses… colmados de sentimientos y saberes.

Sin dudas, en necesaria, una segunda emisión de esta pluralidad de voces.