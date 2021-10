3° día de paro municipal: el Ejecutivo acudirá a la Justicia

Las autoridades municipales encabezadas por el Intendente Carlos Fernández, finalmente se reunieron pasadas las 13 de este martes con dirigentes de ATE que representan a los empleados municipales que hacen paro. Ofrecieron un 10% de aumento al último básico para cobrar en noviembre.

Los dirigentes gremiales consultaron en asamblea y no se aceptó la propuesta, por lo que este miércoles se cumplen 3 días de paro y la no prestación de servicios esenciales.

De acuerdo a lo expuesto por el Director de asuntos jurídicos de la Municipalidad, Matias Frick “voy a judicializar la cuestión de los servicios y el acceso a las dependencias municipales, solicitando al juez que ordene garantizar esas cuestiones. Y con ATE nos veremos el 3 de noviembre en el Ministerio de trabajo en la audiencia de conciliación dictada. Hay muchos trabajadores de recolección, agua, administrativos, entre otros, que se pusieron a disposición para trabajar este miércoles, así que la orden judicial irá dirigida a la minoría que no acepta y no acata la resolución de no innovar del Ministerio de Trabajo”, indicó.

“Se presenta ante el Juez Penal primero y luego ante el Juzgado Civil como medida autosatisfactiva, tanto denuncia y demanda se tramitarán como proceso sumarísimo lo que corresponde urgente resolución”, añadió.

Del lado de los trabajadores municipales en paro, el secretario adjunto de ATE Juan Carlos Da Cruz dijo que “esperamos otra propuesta para este miércoles, mientras tanto, no se trabaja”.