5 perros y un vecino atacado por abejas en Villa Kindgren

El último miercoles, un vecino de la zona de Barrio Kindgren, calle primeros colonizadores fué atacado por abejas, al intentar socorrer a sus perros que también fueron afectados por el enjambre. Los vecinos demostraron su preocupación ante colmenas que tendría una familia moradora del lugar.

«Estamos alertados y hasta el Presidente de la comisión Carlos Acuña, hizo la denuncia a la Municipalidad para que vengan a observar la situación, 5 perros murieron por las picaduras de las abejas y a este vecino, debieron internarlo porque tenía 45 picaduras de abeja en la cara y otras partes del cuerpo, al intentar socorrer a sus perros, los 2 murieron, otro perro de la misma dueña de la colmena y otros dos de otros vecinos», comentó Iracilde Orbach, vecina del lugar al Aire de Integración.

Dijo que la Municipalidad fue «pero esta familia que supuestamente tiene colmenas no le dejaron ingresar, anoche,(por el jueves) estaban melando parece. Esta todo bien que tengan su miel, pero debe ser tratado como corresponde el insecto, sino se enoja, hay algo que produjo su malestar y este es un vecindario de muchos chicos y familia», agregó.

La molestia llega porque la familia en cuestión-que tendría las colmenas-además se burla de los vecinos y las abejas atacaron ya varias veces.

«Queremos estar tranquilos, si quieren tener abejas, que lo hagan donde sea posible tenerlas. Este vecino tiene a su familia en Bs As y está preocupado, no queríamos llegar a este punto, pero ya es grave, hay chicas que pasaban por allí y las abejas se metían en sus cabellos. Esto colmó la paciencia, ojalá se haga algo y no quede así nomas», mencionó.

«Vivimos hace mas de 30 años acá, no queremos problemas, pero ellos están molestos porque se hizo la denuncia, pero no se puede callar algo así», sostuvo