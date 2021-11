A partir del 10 de diciembre, Pablo Hassan será el nuevo Intendente de Oberá

Director de asuntos jurídicos de la Municipalidad primero y luego concejal, Pablo Hassan, de 28 años será el nuevo Intendente de Oberá a partir del 10 de diciembre. Próximo a ser padre, pasará a ser uno de los Intendentes mas jóvenes de la ciudad.

«Me siento tranquilo con ganas y con fuerzas, siempre trabajé al lado del actual Intendente asi que seguiremos el camino trazado. Yo siempre fui agradecido de la Universidad pública donde me formé como abogado, soy agradecido a la sociedad por eso, me imaginaba devolverle algo de lo que me dió y rápidamente se me presentó esa oportunidad. Me creo capaz y asumo con total responsabilidad el lugar que me toque», sostuvo el edil, casi Intendente.

«Quiero que Oberá siga creciendo, sin dudas tendré otra mirada como joven y como abogado, los valores y principios son los mismos de la actual gestión pero claro que cada uno le da su impronta», apuntó.

Indicó además que «estoy convencido que estar cerca de la gente es fundamental, la sociedad exige la cercania del politico, dirigente, lo que veces en localidades pequeñas es mas fácil, porque la población no es tanta, pero, de todas formas creo que se debe vincular el jefe comunal a traves de instituciones, comisiones vecinales, periodismo, instituciones intermedias, clubes y buscar ese contacto».

Expresó Hassan que «este es un tiempo de análisis, de comprensión, de ideas que deben plasmarse hasta el 10 de diciembre, ahi veremos como avanzamos con una mirada mas panorámica, pero responsablemente y con compromiso de leer el mensaje de las urnas».