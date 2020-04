La atleta obereña Abril Caso decidió convocar a sus pares para generar un audiovisual que muestre como los deportistas siguen entrenando en casa y que sirva de motivación. “Primero empecé a hacer videos míos y de mi hermano (Santiago Caso) y después le propuse a mi papá para sumar a otros chicos. Así que les fuimos hablando y ellos nos pasaron los videos. Me costó editar pero me pareció bueno para que ellos y otros chicos se motiven para entrenar en casa y no se estanquen” comentó a Meridiano55.