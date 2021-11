Acuerdo entre ATE y municipio, devolverán lo descontado

La audiencia conciliatoria en el Ministerio de Trabajo entre el gremio de ATE y la Municipalidad, que debía efectuarse este miércoles 3 se suspendió, ante la presentación del acuerdo entre las partes que el martes se firmó. En el mismo, se acordó un aumento del 10% a otorgarse al básico de octubre y la devolución de los descuentos realizados al personal por presentismo y horas extras no abonadas.

«El paro no fue declarado ilegal asi que no habia motivos para descontar y máxime cuando se descuenta un mes atrasado, no en el mismo mes», dijo Victor Paredes, secretario general de ATE.

Este viernes, ya percibirán ese monto, según el Director de Asuntos juridicos, Matias Frick. Igualmente, se otorgará un bono al personal municipal por el Dia del Empleados municipal cuyo monto aun no se conoce.