Adultos mayores: más de 10 casos de maltratos detectó la Municipalidad.

Asistencia a personas mayores en casos de maltrato o abuso, pago y gestión de la pensión provincial por vejez e invalidez con mas de 200 beneficiarios, asistencia a pensionados municipales con módulos alimentarios, muchos postrados a quienes se les lleva, entrega de Tickets de la feria franca para compra de frutas y verduras por 400 pesos y el funcionamiento de 24 clubes de abuelos son algunas funciones del Departamento Adultos mayores de la Municipalidad de Oberá.

Sin embargo, la atención y detección de casos de abuso y maltrato a estas personas es lo que mas llama la atención. El año pasado se detectaron 10 situaciones anómalas y en lo que va del año ya hay denuncias nuevas, con un caso en atención. «Hablamos de familiares de los adultos mayores que no los atienden o los tienen abandonados, sin atención y en otras ocasiones, adultos mayores solos que no tienen quien se haga cargo de ellos, entonces un vecino o allegado nos hace saber y se gestiona ayuda, si no tiene donde ir o alguien que se responsabilice por el lo llevamos a un Hogar que la Municipalidad tiene», indicó Gabriela Fernández, responsable del sector.

«Tenemos 3 casos de denuncias en curso, con intervención y seguimiento y una de este año, es lamentable», sostuvo Fernández.

Por otro lado, el sector está a cargo de los 24 clubes de abuelos que funcionan con actividades varias, manuales y físicas, donde construyen juegos didácticos, bordan, cosen, la idea ahora es sumar la actividad de jardin, con intercambio de plantas. Los mismos funcionan en salones de barrios, casas de familias o bibliotecas ubicados en los barrios de San Miguel, Tubicha, Mousquere, Kindgren, Caballeriza, Las palmas, Pueblo salto, Copisa, Villa lohor, Krause, Bárbaro, Villa Lutz, Prosol, Barrio norte, Bella vista, km 0, Barrio Osorio, Villa Svea, Villa martos, 100 has, Barrio docente, Lindstrom y km 16. «Queremos agregar 4 mas en Villa Blanquita y Schuster por ejemplo, solo deben acercarse y participar los que quieran», agregó la funcionaria.

Actualmente, los clubes se preparan para retomar actividades en marzo, ya que los adultos están reclamando salir y encontrarse.