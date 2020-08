Aeco insiste con el cierre de supermercados los días domingos

La Asociación de Empleados de Comercio de Oberá, mantuvo una reunión con la Jefa de Cultos de la Municipalidad, Claudia M. Lopez para solicitar acompañamiento al pedido de cierre de manera permanente de supermercados los días domingos.

Según explicó el Secretario Laboral del gremio, Ramon Diello, a pesar de que la disposición de cierre los domingos está vigente, ante rumores de que podría flexibilizarse la medida,

«La idea es buscar entre todos el consenso para que los grandes supermercados de la ciudad, son dos, no vuelvan a abrir los días domingos. Hemos escuchado que se está evaluando volver a la apertura de estos comercios los domingos» explicó. «Sabemos que no se paga lo que corresponde (domingos) porque no hay un organismo de contralor que funcione, a pesar de las denuncias que hacemos» agregó.

Aeco seguirá acudiendo a las instituciones intermedias buscando apoyo y consenso en relación a la propuesta que sostienen, manifestó el gremialista.