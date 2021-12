Agua para los barrios sin red: casi 5 millones de litros por mes se entrega y no alcanza.

Casi 5 millones de lts por mes, de agua potable distribuye la Municipalidad a los barrios de Oberá que no cuentan con red de agua potable. No alcanza y menos con las altas temperaturas, pero, es lo que existe ante la creciente demanda y aumento de población en asentamientos de la ciudad, que superan los 38.

«Tenemos 7 camiones cisterna-eran 6 y ahora agregamos uno más- cada uno con capacidad de entre 4 a 10 mil lts. y todos los dias se cumple un cronograma», dijo Guillermo Solís, encargado del sector municipal respectivo.

Sostuvo que «pedimos se cuide el vital liquido porque es una demanda elevada la que tenemos, arrancamos el cronograma los lunes con los barrios San miguel y San josé y martes, km o, barrio nuevo frigorifico y alrededores; el miercoles seguimos con Picada Finlandesa, Ruff, B escondido, Sapucay, Gunther y parte del aeroclub que también abastecemos , los jueves hacemos Los toros, Lindstrom, Londin, villa stemberg, y los viernes B° kleiven, prosol, refuerzo en B Nuevo y km 11, todos son lugares donde la red no llega», indicó.

Dijo que «hacemos recorrido una vez por semana y hay gente que no tiene tanque y es muy dificil que sostenga la provision, pedimos recipientes limpios. No cargamos pelopinchos, en calle 3 y 4 del B San Miguel hay muchas y entonces no le llega al resto, por eso solicitamos sea solo para consumo humano», insistió.

También añadió que «como los asentamientos crecen cada vez mas y existe mayor demanda en épocas de verano trabajamos sábados y domingos muchas veces, pero se debe cuidar el agua porque esta cada vez mas difícil, la provisión, nosotros a su vez nos abastecemos de la CELO, en convenio con el municipio que debe abonar este consumo», mencionó.

Las entregas se hace en ambos turnos, con viajes de 6 a 8 por dia, pero siempre se depende del estado de las unidades o camiones que distribuyen el agua.