Agua: un bien cada vez más requerido en la zona centro

La problemática de la falta de agua no es nueva, con las altas temperaturas y sobretodo en cada verano, el consumo aumenta, como también aumenta la población. No es una situación exclusiva de Oberá, sino de casi todos los municipios de Misiones.

En Oberá, la CELO piensa en implementar una campaña de concienciación y trabajo con instituciones, según detalló Pedro Andersson, titular de la entidad cooperativa. “Se está consumiendo más agua que la que se genera, la gente que tiene agua no cuida, riega la calle, no tiene sentido cuando hay gente que no tiene agua potable a dos cuadras”, sostuvo.

Dijo que “Oberá consume toda el agua del Arroyo Ramón, hay que tomar conciencia de ello, la población crece y por mas redes que hagamos si no hay agua en el Arroyo o fuentes naturales, estamos con deficiencias otra vez”.

Respecto a otros servicios como la energía y la posibilidad de buscar alternativas indicó que “con la Facultad de Ingeniería no tuvimos intercambio de ideas respecto a paneles solares pero este año voy a implementar una política diferente, de la Celo hacia afuera, para buscar alternativas y aprovechar conocimientos. Hay que hacer campañas conjuntas de concientización, debemos cuidar lo que tenemos en todo sentido, incluso trabajar en conjunto con el nuevo Intendente, para mejorar estos servicios, agua y luz”, apuntó.

Pozos perforados y vertientes que se secan

En Campo Viera, la situación es similar, la Cooperativa con la que cuenta la localidad es pequeña y por ello hay pozos perforados en varias zonas. “Las vertientes se secan y aunque el año pasado hicimos mucho junto al gobierno provincial, pozos perforados no alcanza a todos”, dijo el jefe comunal Germán Burger.

Acotó que “se logró en el km 25 un pozo con tanque elevado, otro en el Yazá con red de agua, que provee a más de 80 familias del vital líquido, al igual que en Julio U Martin, se hizo una perforación nueva con buena inversión y se cuenta con agua también. En el B° 105 Viviendas donde hay un consorcio, el pozo se secó, y se hizo una nueva perforación con ayuda de la provincia, pero se quemó la bomba, que esperamos se pueda corregir en estos días, ya que la obra está en garantía por la empresa. Por ahora los Bomberos ayudan con su autobomba”, expresó.

De todas formas añadió que “se requiere una fuente de agua que provea a la población en general, pero es una inversión importante a hacer, creo que habrá que ver el tema de la planta potabilizadora con agua que sacaríamos del Arroyo Yazá, el proyecto está presentado a Nación, pero hasta ahora nos tenemos nada”, indicó