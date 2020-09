Aguas Misioneras destaca a un obereño por su tarea cuidando y valorando el agua

La campaña “Guarda Aguas de Misiones”, que se lanzó el 12 de setiembre en las redes de la empresa, busca resaltar a personas de distintos ámbitos de la provincia, que tienen conciencia acerca de la importancia de valorizar el agua y de gestionarla de manera sustentable y que, además, realizan alguna acción en ese sentido.

A través de diferentes cápsulas audiovisuales y gráfica acorde – que serán difundidos por redes sociales como YouTube/Aguas Misioneras, Facebook/AguasMisioneras e Instagram/AguasMisioneras – la Campaña buscará, por un lado, visibilizar a la enorme cantidad de gente que cuida el agua y, por el otro, alentar a más personas a que realicen acciones similares en sus ámbitos. Todos podemos hacer algo, por pequeño que parezca, por cuidar el agua para las presentes y futuras generaciones.

Entre los primeros que nos compartirán sus experiencias figuran Juan Ángel García Wall, empresario que recolecta la humedad del ambiente de la cámara frigorífica de su distribuidora de alimentos para usarla en baños y, además, recupera el agua de lluvia para cederlo a una chacra vecina; el emprendedor Matías Sebely, multipremiado a nivel nacional e internacional, quien montó un invernadero donde planta diferentes hortalizas bajo el método hidropónico; y Gionnatan Borboy, referente de la ONG Red Alimendar, quien trabaja arduamente para concientizar acerca de la importancia de no desechar los excedentes de comida ya que, al hacerlo, no solo se está negando a otra persona la posibilidad de comer sino también se están desperdiciando los miles de litros de agua que necesitó ese alimento para ser elaborado.

En cuanto al nombre de la Campaña, “surgió al advertir que varios recursos naturales y seres vivos tenían sus respectivos guardianes o protectores: los bosques, los guardabosques; los parques, los guardaparques; la fauna, los guardafauna. Sin embargo, el agua no contaba con un sustantivo que nombrara a su custodia y, así, fue como pensamos en ´Guarda Aguas´”, explica Rocío Orlando, Jefa de Comunicación Institucional de la empresa. Y agrega, “uno de los grandes objetivos de Aguas Misioneras es también cuidar el agua. A pesar de que Misiones tiene abundancia de fuentes de agua, no por eso, es un recurso a desperdiciar. El agua que hoy tenemos, se puede terminar si no la usamos racionalmente”.

La campaña es amplia y en 2021 se seguirá filmando la segunda temporada para lo cual Aguas Misioneras seguirá convocando a toda aquella empresa que realice alguna acción para valorizar o cuidar el agua y desee contarlo a través de la Campaña Guarda Aguas de Misiones. Si vos también sos un Guarda Aguas, te invitamos a escribir a [email protected] o a las redes sociales de la empresa; ¡estamos esperando a conocerte!