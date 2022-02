Analizarán nuevo reglamento y pliegos para llamado a licitación del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros

Este martes 22 en Sesión Extraordinaria, los ediles dieron ingreso a Comisiones los pliegos de bases y condiciones y Resolución de llamado a licitación del Servicio Público de Transporte de Colectivo Urbano de Pasajeros en Oberá.

El Ejecutivo Municipal elevó los Pliegos de bases y condiciones generales y particulares para el proceso licitatorio del Servicio Público de Transporte de Colectivo Urbano de Pasajeros de la ciudad de Oberá, y la Resolución N° 359/2022 mediante la cual se efectúa el llamado a Licitación Pública N° 01/2022 correspondiente a la concesión del Servicio Público.

“El proceso licitatorio público, cuyo inicio marca la Resolución del Ejecutivo Municipal, tiene como objetivo principal el bienestar general del usuario del servicio público que se concesionará oportunamente, el cual únicamente se logra mediante el ejercicio del poder de policía municipal, fiscalizando y controlando la forma, eficiencia, regularidad y calidad del servicio”, señala el proyecto ingresado.

Por otra parte, los ediles también dieron ingreso para su análisis en Comisiones, al Proyecto del Ejecutivo Municipal que modifica la Ordenanza de Reglamentación del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de Oberá.

El Concejal Marcelo Sedoff indicó que examinarán los proyectos para evaluar si es necesario hacer alguna modificación. Sobre la presentación de cómo funcionará el Transporte en Oberá con el nuevo proyecto, Sedoff manifestó, “me pareció muy integrador incluyendo a varios barrios que no están en los recorridos y obviamente le va a dar la posibilidad a los vecinos de que se transporten no solamente hasta el centro, sino también hacia otros barrios. También se toma en cuenta el boleto de transbordo, el pasaje gratuito para las personas mayores, así que me parece un muy buen proyecto, esperemos que podamos avanzar”.

Además en la Sesión, los ediles autorizaron al Ejecutivo Municipal, la compra directa de dos vehículos con destino al parque automotor municipal. Uno de los vehículos es un minibús que será utilizado para el traslado de personas con discapacidad dentro de nuestra ciudad y hacia los respectivos centros educativos. Al mismo tiempo, se aprobó la compra de una motoniveladora nueva, necesaria para renovar el parque vial del sector de obras públicas del municipio.

El Presidente del Legislativo Santiago Marrodán, indicó que todos los Concejales estuvieron de acuerdo en realizar esta Sesión Extraordinaria para poder aprobar la compra de los vehículos para continuar con las tareas diarias del Municipio y aprovechando la Sesión se dio ingreso al Pedido de Licitación del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de parte del Ejecutivo.

Consultado sobre las modificaciones al reglamento del servicio urbano de transporte de pasajeros Marrodán manifestó que es un proyecto innovador, “para Oberá es un proyecto nuevo, me sorprendió por la organización y cómo será el sistema que le da posibilidades a la gente de transportarse por la ciudad más rápidamente y más ordenadamente. Inclusive en algunos casos por un tiempo determinado, con el mismo boleto de transbordo o de transferencia. Esta organización hará que se necesiten menos unidades que antes para el sistema de transporte, entre otras cuestiones”.

“Depende ahora de todos los Concejales el análisis y evaluar las modificaciones a los proyectos de ser necesarias, ya que el reglamento no está cerrado y los ediles pueden realizar en Comisiones los aportes que consideren importantes también a los pliegos de licitación”, explicó Marrodán.