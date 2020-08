Apertura del Complejo Termas de la Selva como “prueba piloto”

En el día de hoy, viernes 21, se realiza la apertura de Termas de la Selva para continuar con el “Turismo Interno” modalidad dispuesta por el Gobierno de la Provincia de Misiones. Las puertas estarán abiertas a partir de las 13 horas.

Los horarios de funcionamiento serán los días martes, miércoles y jueves de 10hs a 20hs, en tanto que los días viernes y sábado de 10hs a 22hs y los días domingo de 10hs a 20hs.

Los Ingresos tendrán un valor para los residentes obereños $100, misioneros $160, jubilados $100; menores de 6 años y discapacitados no abonan el ingreso, personas embarazadas tampoco pero no pueden ingresar a las piletas, en tanto que el estacionamiento costará $30, los descuentos para las personas afiliadas a IPS se mantienen. La capacidad máxima será de 90 personas con permanencia en el predio de un máximo 3 horas por persona.

La presentación de la apertura como “prueba piloto” fue en la mañana de este viernes en la Casilla de la Dirección de Turismo ubicada en plazoleta Güemes a través de una conferencia de prensa, donde el director de Turismo Fernando Vitelli, brindo detalles del trabajo llevado adelante para la reapertura del predio “Hemos elaborado el protocolo de reapertura con el equipo de la Dirección de Turismo en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de Oberá con una aprobación del Gobierno de la Provincia y del Ministerio de Turismo. Hoy el Intendente de la Ciudad de Oberá aprueba la resolución de prueba piloto para este fin de semana, gracias a este trabajo articulado realizamos hoy la reapertura”. Además, Vitelli informó que habrá un numero de whatsapp business (3755408700), donde brindarán información y la disponibilidad para el ingreso al predio.

De la conferencia también participó el encargado del Termas de la Selva, Augusto Ramírez, indicando los trabajos de mejoras y mantenimientos que se llevaron a cabo en el predio a través de la Dirección de Obras y Servicios Públicos “se trabajó en la pintura de piletas, sanitarios arreglos en reposeras, sillas, mesas, etc. dejando en óptimas condiciones para la apertura.” También indicó que “por cuestiones de protocolo no estaremos alquilando batas ni toallas, cada persona que ingresa debe llevar sus propios elementos, los vestuarios no estarán habilitados”.