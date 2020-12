Aprobaron la regularización de dominio de tierras del Salto Berrondo

En la 36° Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante obereño aprobó la regularización de dominio de parte de los terrenos donde se ubica actualmente el Complejo Turístico Salto Berrondo. Estos terrenos son propiedad privada y los propietarios accedieron a permutarlos a otro espacio de similares características.

El dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Legislación señala que la ciudad de Oberá cuenta con un complejo turístico y recreativo sobre el arroyo Berrondo, en el cual se encuentra el más famoso salto de agua de la ciudad. Dicho inmueble fue donado a la Municipalidad por el señor Alberto Aníbal Urrutia en fecha 8 de junio de 1990, como invaluable contribución al desarrollo de la ciudad, acrecentando de esta forma el patrimonio de todos los obereños.

Con el paso de los años, el inmueble en el que se fue construyendo el Complejo Salto Berrondo, sufrió distintas transformaciones llevándolo a extender sus límites reales más allá de los que la mensura oportunamente había delimitado generando de esta manera un riesgo y una irregularidad. Fue y es voluntad de los titulares de dominio del inmueble lindante, regularizar la situación de la titularidad a favor de la Municipalidad, pero requiriendo a modo compensatorio un inmueble de dimensiones similares.

Por ello y ante la falta de inmuebles en condiciones de satisfacer dicha demanda, el Departamento Ejecutivo analizó las pocas posibilidades existentes y ofreció la permuta de un lote ubicado atrás del actual vivero municipal situado sobre calle Pincén. Las superficies a permutar serían de dimensiones similares dando una solución equilibrada y justa a la cuestión permitiendo solucionar un problema que acarrea la ciudad de Oberá, desde hace décadas sobre uno de los inmuebles más importantes para todos los obereños, el tan querido Salto Berrondo.

Al respecto el Presidente del legislativo Santiago Marrodán agradeció la predisposición que demostraron los propietarios de las tierras manifestando que podrían haberse negado a este acuerdo, “podrían haber dicho no permuto, no vendo, quiero que me devuelvan mi espacio. Partir el lago por la mitad y los quinchos que están construidos pasarían a ser privados y no del Complejo Berrondo. Tuvieron también la voluntad de aceptar esta permuta a pesar de que los números no le favorecían”, explicó.

Marrodán señaló, “la intención es regularizar este espacio, ya que inclusive se están realizando inversiones en ese sector. En este momento pueden ir al Berrondo y ver que se están realizando construcciones. Son obras de la Provincia que se aprobaron en el 2018 y que recién hoy se están haciendo en parte. Con la regularización de las tierras, se puede avanzar y terminar ese proyecto”, indicó el Presidente del Concejo Deliberante.

Pte. Concejo Deliberante – Santiago Marrodán

Por otra parte los ediles aprobaron sobre tablas la ampliación del artículo 5 del Estatuto del Personal Municipal, que agrega la nueva propuesta de modalidad de contratación por parte del estado municipal, denominado Contrato por tiempo Indeterminado, atento a lo dialogado en oportunidad con los delegados gremiales, cuestión que se vio plasmada en el acuerdo firmado “Acta Compromiso Paritarias 2020”.

A los fines de cumplir con el acuerdo del Pacto Fiscal con Nación, por medio del cual el Municipio se adhirió a la ley Provincial, limitando la incorporación de personal a la Planta Permanente del municipio. Existe la necesidad de adecuar a la modalidad de contratación actual, dotando de mayor flexibilidad y agilidad la gestión de recursos humanos, motivando y estimulando a los empleados a un cumplimiento más eficiente de sus tareas. Por otra parte, el texto aprobado, señala que mientras no concurra en alguna causal de extinción o culmine la transitoriedad de la tarea a cubrir, el empleado va a conservar su puesto sin fecha de finalización, lo que favorece a la seguridad laboral del agente municipal.