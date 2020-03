Aprobaron pedido para gestionar que refuercen la lucha contra el dengue

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación presentado por el Bloque Pro-Juntos por el Cambio, que solicita al Municipio que gestione ante el Gobierno Nacional y Provincial, los recursos y equipamientos necesarios para reforzar la prevención y lucha contra el dengue.

Entre los puntos solicitados está incrementar la cantidad de médicos de guardia y enfermeros. Poder contar en el sector de infectología con mayor cantidad de médicos especialistas en el área y aumentar la cantidad de reactivos para realizar los análisis de laboratorio en el Hospital Samic. Por otra parte, se requiere más recursos de personal y vehículos para fumigación, una compactadora de chatarras y mecanismos para la disposición de la recolección de chatarras. Realizar una campaña de publicidad y difusión en todos los medios de comunicación y redes sociales, como también folletería que se reparta en organismos públicos y en los barrios de la ciudad. Además, realizar un relevamiento en el ejido urbano con mayor cantidad de agentes sanitarios y acceso a repelentes en forma gratuita para toda la población de Oberá.

Uno de los autores del proyecto, el Concejal Horacio Loreiro señaló que valora todo lo que se realizó en los últimos días, “de tener pocos datos o datos ocultos en la ciudad, pasamos a tomar el toro por las astas y se activaron todos los protocolos sanitarios existentes en la Municipalidad y en la Provincia. No obstante eso, nosotros creemos que esto lo tenemos que ir desarrollando en el tiempo y hacer prevención primaria, por eso necesitamos de más ayuda. Hasta hemos convocado al Ministro de Salud de la Nación Ginés González García para que se acerque a Oberá y vea in situ la situación real. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de atender todos los casos y ser conscientes de donde estamos parados y lo que nos está pasando, porque si no nunca vamos a poder abordar de ninguna manera esta enfermedad”.

Durante la Sesión, desde el Bloque Renovadores Para Adelante el Concejal Pablo Hassan explicó que no se opondrían a este proyecto de comunicación, entendiendo que toda la información, fondo o recurso que se pueda realizar en la lucha contra el vector transmisor de enfermedades, es positivo. Aclaró igualmente que es mucho el trabajo que se viene haciendo, enumerando las tareas que se llevaron adelante en lo que va del 2020, “se han movido 600 camiones con chatarra, se consiguió una compactadora de 100 toneladas, se repartieron en conjunto con Provincia más de 15 mil repelentes en lo que va de esta campaña. Se realizan campañas publicitarias desde Provincia, desde el Municipio e incluso desde el Concejo Deliberante”.

Por otro lado, destacó el trabajo conjunto con fuerzas de seguridad y organismos públicos, donde todo el personal municipal se puso a disposición de estas campañas de concientización. “Desde Salud Publica se pusieron a disposición todos los recursos tanto materiales como humanos para la prevención y atención de los vecinos. Desde nuestro bloque surgió la idea de duplicar las multas a los vecinos que tienen sus terrenos descuidados, donde puede proliferar el mosquito transmisor. Hay 5 máquinas que permanentemente está haciendo fumigaciones y 3 camionetas con máquinas más grandes para realizar fumigaciones espaciales. El Intendente dio precisiones en su discurso al señalar que se hicieron 800 bloqueos preventivos en la ciudad. Es mucho el trabajo que se viene haciendo. Venimos desde el primer día preocupados por el tema, pero bienvenido sea todo aporte que se pueda hacer a los trabajos que se vienen realizando”, manifestó el Concejal Pablo Hassan.