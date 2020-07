Arreglos en la infraestructura del Parque de las Naciones

Desde la conformación de la Subcomisión Parque de las Naciones, intensas han sido las tareas de restauración que se han realizado en el predio. Y es que uno de los objetivos de esta subcomisión es justamente realizar un proceso de restauración y puesta en valor de nuestro Parque, el cual consiste principalmente en la organización de sectores y creación de una estructura con capacidad de mantenimiento, realizando una mejora para el bien utilitario de los visitantes para usos recreativos.

Sobre esas tareas, uno de los encargados del Área de mantenimiento y parquizado, el Arq. Gastón Kybysz (Col. Nórdica), explicó “estuvimos trabajando, ya son siete días completos que estamos dedicando a la recuperación de todo el parquizado de nuestro queridísimo Parque de las Naciones. Somos miembros de la subcomisión del Parque, junto con un montón de simpatizantes que se van sumando día a día”. Avanzados ya algunos trabajos, y empezando a notar la diferencia, Kybysz recordó el estado del Parque al decir que “Era una tierra no controlada, tanto en vegetación como de usos no permitidos dentro del parque, que estaban o no a la vista porque la vegetación no lo permitía, o al propio desconocimiento de todos los que formamos o cuidamos nuestro parque. En esta especie de limpieza y recuperación encontramos muchas cosas que estamos recuperando, cosas útiles que podemos aprovecharlas, reciclarlas, etcétera”.

Respecto a quienes integran la subcomisión, explicó que son 23 integrantes de todas las colectividades, bajo la coordinación de las arquitectas Silvia Okulovich (Col. Rusa/Belarusa) y Alejandra Romano (Col. Italiana). “Hay más de uno por colectividad y hay muchos profesionales variados. Entonces hay un plan maestro de cada diez años, como intentando aspirar a los 50 años de la Fiesta, pero entendiendo que el Parque no es la Fiesta, sino que es un Parque de las Naciones que tiene actividades todo el año y tiene que estar, no solo en condiciones para cualquier persona que nos visita, sino también preparado y capacitado para recibir otros posibles eventos, que el parque tenga una vida que cuando vengan siempre haya alguna especie de actividad o algo inesperado”.

“Era un trabajo que se necesitaba”

Por su parte, Enzo Oliveira (Col. Brasilera), también a cargo del área, reconoció que “era un trabajo que se necesitaba. Muchas veces miembros de la colectividad, me incluyo, fuimos personas que decíamos que estaría bueno sacar esto o limpiar esto. Y bueno, gracias a esta nueva Subcomisión que se armó y este nuevo equipo de mantenimiento y paralizado, se está logrando cumplir con toda la expectativa que tienen las colectividades. Digamos que uno de las principales objetivos que tenemos dentro de esta área es la limpieza general del Parque para poder generar un mantenimiento que nosotros podamos trabajar las trece hectáreas que tenemos de Parque de la Naciones y mantenerlo en buen estado durante todo el año, porque así funcionamos también como parque, que no es solamente la Fiesta del Inmigrante”.

Respecto a la preservación de la flora existente en el Parque, Oliveira explicó “Estamos trabajando bajo un criterio selectivo. Hay muchísimas plantas que a la vista, por ejemplo, quedan lindas dentro o arriba de un árbol, como una enredadera. Pero la realidad es que está matando al árbol, está dejando el árbol hueco. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, hay que sacar la planta para preservar el árbol. También hay ciertos lugares en el cual tenemos dos árboles juntos. Entonces vamos a tener que optar por uno para que crezca uno, porque si no, si tenemos los dos árboles juntos empiezan a chocar, entrecruzarse y eso hace que los árboles no puedan desarrollarse como nos gustaría”.

Para Enzo Oliveira, el factor visual es uno de los que se destaca en esta titánica tarea. “También estamos trabajando en la visualización aérea en cuanto a los cables, por ejemplo. Encontramos conductos subterráneos que queremos arreglar y así que todos los cables de baja tensión vayan bajo tierra. Y bueno, en cuanto a árboles y plantas, es trabajar en el sentido de que me pueda parar en cierto lugar del parque y ver, por ejemplo, las colectividades. Hoy en día nos paramos frente al escenario mayor de la Fiesta y vemos la fachada trasera de la Colectividad Nórdica, que antes no se veía. Estamos trabajando y a medida que vamos viendo lo que estamos haciendo, cada vez nos ponemos un poquito más las pilas”.