Asalto a mano armada a productora de Guaraní

A las 7,30 hs de este jueves, al menos 2 delincuentes armados y encapuchados ingresaron a la propiedad de Elena S.(56) quien habita en una chacra de Colonia Yapeyú (Guaraní) y se llevaron una importante suma de dinero y una camioneta Hilux SRX 2022 de cojor rojo.

El hecho-según la denunciante- ocurrió «muy temprano, golpearon las manos y sali creyendo que era un hombre que viene a hacer tareas en la chacra y era un desconocido que me pidió una llave para arreglar su moto que se había descompuesto, le dije que no tenía e inmediatamente me atacó y me tiró al piso, tras lo cual entró otro encapuchado y me exig´ñian el dinero que tenía. Entraron a la casa y se revolvieron todo, se llevaron el dinero de una caja fuerte y reales que había en otra», comentó la mujer quien vive sola ya que su esposo es camionero y estaba ausente. La suma de dinero que se llevaron los maleantes rondaría el millón de pesos (entre peso, dólares y reales)

«Me dijeron que sabían que había dinero, que escucharon que mi esposo dijo en San Vicente quería comprar un camión, despues me dijeron que escucharon en Irigoyen, lo que sí es cierto tenían datos concretos», mencionó.

Consternada, la mujer contó que se llevaron su celular y documentos personales y que luego salió a la calle y pidió ayuda cuando éstos se fueron.

«No me hicieron nada a mi, pero si tenían acento lugareño y olor y manchas de aceite de auto en sus ropas. Me dijeron que para el mediodia el auto iba a estar desguazado», indicó.

La Policía trabaja en el lugar para avanzar en la investigación con un operativo cerrojo implementado.