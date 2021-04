Aumenta necesidad de alimento y trabajo en gente joven de Oberá

A nivel nacional, la pobreza aumentó según el Indec, mientras que en Misiones el impacto fue menor. Sin embargo, desde instituciones oficiales y de ayuda remarcaron que las necesidades pasan mayormente por pedidos de trabajo en personas más jóvenes-.

«El municipio es el receptor cotidiano de las problemáticas de los ciudadanos, pero lo de la pobreza es una situación a resolver a nivel nacional aunque el municipio tiene políticas de contención de esas variables en la población y lo hacemos con los recursos que tenemos», dijo Rafael Marquez Da Silva, Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Oberá.

«La falta de viviendas es una de ellas, hay absorción de inmigración interna y hay problemáticas que empujan a los ciudadanos a otros lugares en busca de mejores condiciones, además de familias de integrantes muy jóvenes que no encuentran trabajo o lugar donde vivir», señaló.

«También lo alimentario es una necesidad, aunque los planes a nivel nacional o programas, permitió descomprimir la situació desde mediados del año anterior», sostuvo.

» Igualmente tenemos 14 comedores, que es un termómetro de la situación , hay momentos donde hay mas demanda y otros que no, en el año de pandemia tuvimos un 11% de aumento en los volúmenes que cocinábamos sobretodo en julio, Hoy estamos en los valores normales, esto es, 2500 raciones por dia, este año, no notamos el impacto aun en términos alimentarios, porque están llegando los programas de asistencia y eso ayuda», explicó Marquez Da Silva.

«Hay una población que trabaja por temporadas y eso también fluctúa, en tiempos de interzafra se siente más la necesidad de estas personas por ejemplo y eso también hay que tratar», mencionó al tiempo que añadió que «de todas formas creo que Misiones ha logrado controlar la situación de aumento de la inflación y menor incidencia en las familias misioneras, sea porque el dinero que antes salía ahora queda en la provincia y se recicla, o sea porque tenemos otras alternativas de producción», puntualizó.

Desde Caritas Oberá la percepción es de mayor necesidad en el sector joven » en la sede Caritas Oberá o en las Parroquias de otras localidades, nos manifiestan que hay muchas mas personas que acuden a solicitar ayuda y lo llamativo es la edad, son mas jóvenes, de 25 años a más, que tienen chicos, se quedaron sin trabajo y no tienen nada para sus hijos», explicó Norma Prevosti de Fabio, titualr de la entidad.

«Vemos el pedido de leche o alg o para comer, tenemos 15 parroquias con Caritas que nos manifiestan esto por lo que creemos es real. Muchos te piden una changa o algo para hacer. Ropa de hombre, zapatos es lo que mas nos solicitan. Todo es una cadena, el no ir a la escuela hace que no tengan merienda o desayuno todos los dias muchas veces, la conexión que tampoco les resulta fácil, así que muchas veces ayudamos en eso también. Por suerte hay personas que ayudan, aunque no veo conciencia de la situación difícil que atravezamos y de una mayor solidaridad. Lo importante es saber escuchar y ser empáticos, eso es necesario», apuntó Prevosti de Fabio.