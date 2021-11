Aumentaron las consultas por problemas de gastroenteritis en niños

«Hemos notado en las ultimas 2 o 3 semanas que el numero de consultas pediátricas por problemas de gastroenteritis ha aumentado considerablemente, tanto en el ámbito publico como privado, esto nos pone en alerta por la situación de mucho calor que estamos atravesando lo que sumado a cuadros de diarreas y vómitos puede llevar a la deshidratación inminente», explicó el médico pediatra Gabriel Sena del Hospital Samic.

Consultado respecto a aumento en casos y las razones dijo que «le atribuimos al cambio climático y las temperaturas altas propias de lae época, es común que existen brotes virales, los estudios de laboratorios asi lo están demostrando. Notamos si, un pico importante de casos, con mucha demanda en cuanto a la emergencia, las internaciones son muchas, de chicos que vienen con vómitos bastante difíciles de manejar y que necesitamos internar para evitar cuadros de deshidratación graves»

El galeno habló acerca de recomendaciones para padres o familia en cuanto a «consumir mucho líquido y consumir agua potable o segura, lavar bien verduras y frutas para evitar la complejidad. No lo vinculamos a la pandemia sino a la época de calor y consumo de agua y verduras mal lavadas. De 10 casos que atendemos en pediatria, 6 corresponde a esta patología», indicó.

En consecuencia sostuvo que «pedimos a la población que consulte a su medico, que no se deje estar, ya que la espera a la emergencia no es opción. Ante la presencia de vómitos que no ceden, que vayan a consulta, sobretodo en niños pequeños y adultos mayores que son mas vulnerables».

Tambien alertó respecto a las terapias alternativas o medicinal y su repercursión cuando no es bien utilizada «Hemos recibido un par de chicos que tuvieron intoxicaciones por consumo de yuyos e incluso fueron derivados a Posadas al Hospital pediátrico, ya que aqui no tenemos terapia pediátrica. Esto es evitable con consulta a tiempo y medicamentos adecuados, es importante la no automedicación», remarcó.