Bailar juntos a pesar de la cuarentena online con Mony Ruiz Diaz

La iniciativa de mucha gente que ayuda, se solidariza y le pone buena onda a esta cuarentena (quincena en realidad, que es lo que tarda el virus en manifestarse), tiene rostros y repercusiones. Es el caso del reconocido DJ obereño, Alberto Mony Ruiz Diaz, que tuvo la idea de compartir música y baile online, en la noche de este sábado 21.

“Hola mi gente. Para hoy les tengo una propuesta: bailemos en casa. Estaré transmitiendo en vivo por mi facebook desde las 22hs. Sera una noche Only Vinyl. La idea es que ustedes se filmen o al menos se fotografíen bailando mi set, me lo envían y luego lo publicamos. O, al menos me hacen saber que están allí y así pasamos un momento diferente y único. La idea es que se atrevan a participar. Todo como si fuese una noche normal Only Vinyl pero desde sus casas. Bien, la propuesta esta hecha, no vemos mañana (sábado 21) desde las 22hs por mi facebook. Noche Only Vinyl. Saludos” publicó en su facebook y compartió la invitación a través de grupos de whatsapp.

La crisis dispara la creatividad y buenas ideas. “Mis contactos entran directamente a la transmisión por el face y los que no, a través del link: facebook.com/albertomony.ruizdiaz” explicó Mony a Meridiano55.