Baja venta en Paseo de compras, de ex vendedores ambulantes

Uno de los puntos tradicionales de compras en Oberá resulta el Paseo de compras, ubicado en esquina Mnes y Bárbaro, allí se ubicaron hace varios años quienes se denominaban vendedores ambulantes. Las ventas no son muchas para esta Navidad, habida cuenta de la crisis que afecta al país y el tránsito fluido en otros años en la zona, hoy ya no es tal. “Tenemos ofertas y precios accesibles de todo lo que aqui puede encontrar el público, pero no ha sido mucha la gente que se acercó, años anteriores no se podía circular por esta zona”, dijo Jorge Kasalaba, uno de los integrantes de la Asociación qu los nuclea.

Dijo que “tuvimos que incrementar los precios porque nuestros costos también subieron, en cuanto a compras en Bs As y ni hablar de países limítrofes, (de donde también se trae mercaderías) sube el combustible y sube todo y eso repercute. El mes anterior en un mes se cambió 4 veces de precios a los artículos en venta por los aumentos, muchas veces quedamos atrasados, no podés subir el precio por las dudas, porque la gente no compra”, se sinceró.

Sostuvo que este año que termina disminuyeron las ventas “entre un 60% a 80% , las familias piensan en la olla y finalmente viene a regatear algo para poder comprar en regalos. Todos los dias de 8 a 20 hs funcionan los locales, tenemos de todo, ropa, calzados, juguetes de moda desde 300 pesos hacia arriba, nos queda eperar que el 23 y 24 haya más ventas”, apuntó