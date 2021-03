Bloque concejales del Pro, pide intervención de Diputados ante supuestas irregularidades en la CELO

El Bloque Pro del Concejo Deliberante de Oberá,- conformado por Horacio Loreiro y Mara Frontini- realizó una presentación a la Cámara de Diputados de la provincia, en relación a conocer situación de la Cooperativa Eléctrica Ltda de Oberá, ante supuestas irregularidades. En concreto piden al “Poder Ejecutivo Provincial a través del organismo con competencia solicite al Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración y/o quien corresponda, que, en forma urgente informe los puntos que a continuación se detallan, sobre la situación de la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá” y en la misiva detallan . “Términos y condiciones del préstamo tomado en el primer semestre del año 2020 con monto no transparentado y sin fines determinados, personal contratado y/o recategorizado por la Cooperativa Eléctrica Limitada Obera, años: 2019, 2020, 2021, En su caso, indique las modalidades de contratación, salarios y funciones del personal. Remita en copias auténticas toda la documentación que obrare en su poder relacionada a los contratos en cuestión”.

También solicitan saber “si se ha presentado una SOLICITUD DE REMOCION y EXCLUSION DEL PADRON del consejero HIPOLITO OLEGARIO CARDOZO, por incumplimiento de pago de acciones societarias, en caso afirmativo (punto tercero) si la misma fue tratada y cuál es la resolución de lo planteado, si se ha presentado una SOLICITUD DE ANULACION DE CARGOS ante el fallecimiento del Vicepresidente según Acta 3574, en caso afirmativo (punto quinto) si la misma fue tratada y cuál es la resolución de lo planteado”.

Los fundamentos para el pedido en cuestión , según Horacio Loreiro y Mara Frontini, integrantes del bloque se deben a que “habida cuenta de forma extraoficial de situaciones irregulares y viciadas de ABUSO de autoridad por parte del Consejo de Administración de la CELO, manifiesta en contratación de personal de forma indiscriminada, la constante falta de contestación de solicitudes de socios sobre irregularidades, a pesar de contar estas con informes técnicos que las avalan y la insistencia del Sindico a tal punto de arribar en una solicitud de audiencia en la defensoría del pueblo de la ciudad de Oberá.

A saber, el miembro del consejo: HIPOLITO OLEGARIO CARDOZO, que se encuentra impedido de ser parte del consejo de administración, de ser delegado, de emitir voto alguno, atento a la ley 20337 y de conformidad al estatuto de la CELO en su art. 18, al no haber abonado este las cuotas societarias correspondientes a la prestación de servicios.

Estas acciones denuncian que no respetan la Ley de Cooperativas ni el estatuto social de la CELO atento a que también se realizaron presentaciones de solicitud de ANULACION DE CARGOS y DISTRIBUCION de los mismos ante el fallecimiento del Vicepresidente (acta n°3574) en razón de que no corresponde puesto que no hay situación de acefalia, (art. 66 estatuto de la CELO) asimismo desobedeciendo al Órgano competente para elegir y proclamar consejeros, LA ASAMBLEA ORDINARIA, el Consejo procede a la asunción del Primer Vocal suplente y lo nombra Tesorero, siendo que dicho cargo debería ocuparlo el pro tesorero y no un suplente como jerárquico.

Este desconocimiento y falta de respuestas ante la ley pone en riesgo institucional a la Cooperativa y sus socios, quienes tienen derecho a ser escuchados”, señalaron.

Si bien está dirigido a la Cámara de Diputados, recién el 1 de mayo comienzan las sesiones del cuerpo legislativo provincial.