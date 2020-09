Buscan alternativas ante colapso de cementerio municipal

Unas 390 personas son inhumadas anualmente en el Cementerio municipal «La Piedad» de Oberá, actualmente queda espacio para unas 200 inhumaciones, hecho que- de no mediar alternativa- haría colapsar el lugar en cuanto a falta de lugares.

Por esta razón la Municipalidad implementó un sistema de relocalización de quienes hace mas de 30 años están inhumados sin pago alguno, ni acercamiento, por parte de familiares. «En 3 meses no habría más lugar según nuestras proyecciones, no hay espacio, no hay tierras, por lo tanto tenemos que tomar decisiones que a lo mejor no gustan pero son inminentes», dijo el Intendente Carlos Fernández.

Añadió que «hay que diagramar acciones y en eso estamos con quienes hace mas de 30 años están allí y no hay noticias de sus familiares, por eso publicamos edictos con los nombres de los deudos fallecidos, queremos explicarles nuestro proyecto para ponernos de acuerdo y aumentar la capacidad, a través de las cenizas, ya que si hacemos la excavación de quienes están enterrados hace 50 años no va haber nada», dijo Fernández.

«Es necesario cambiar la forma de pensar y actuar con respecto al tema, las cenizas pueden generar mas espacios», remarcó.

Por su parte, el encargado de diseño e interfaces de la Municipalidad, Fabián Koch, mencionó que «Queremos fomentar que se acerquen a la Municipalidad quienes tienen deudos alli, hay varias formas de ayudar. Existe la exhumación y se puede poner varios familiares en un solo lugar. Vamos a presentar un proyecto nuevo de ordenanza que trata ese tema», sostuvo.

«Estamos haciendo catastro in situ, coordinado por Mauro Behler, donde se cruza toda la información pero es lento, llegamos recien a un 14%, esto es, 1997 tumbas de 15 mil censadas. Además de 440 tumbas en los últimos días solo se presentaron un 3% a regularizar», explicó.

Respecto al nuevo osario que se construye en el Cementerio dijo que «está en un 70% y falta poco, allí habrá una sala de exhumación con mesa de trabajo para restos óseos y ducha de descontaminación», puntualizó.

De acuerdo al certificado de defunción se clasifica a su vez la causa de muerte en 3 categorías, la primera es la básica y la 2 y 3 para cuestiones mas complejas, como el coronavirus, que entra en categoria 2 y tiene un tratamiento especial en caso de inhumación y sino directamente crematorio