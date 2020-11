Cada escuela tendrá su protocolo de inscripción y entrega de certificados, on line o presencial.

El año termina y con él, el ciclo lectivo que este año estuvo signado por la virtualidad. Muchos padres ya piensan en cómo inscribir a sus hijos el próximo año o cómo harán con el pase de séptimo grado al ciclo secundario. Las Supervisoras Lucía Nazarenus y Aurora Rotta contestaron al respecto que en escuelas primarias «los que ya son alumnos están inscriptos automáticamente».

Para cambios de escuela o inscripción del primer año del secundario «se tendrá en consideración si ya se tiene hermanos en la escuela o si viven en el radio del establecimiento, también se tendrá en cuenta que no estén superpobladas las aulas porque en el caso de volver a la presencialidad, será un requisito», mencionó Rotta.

Para los que culminan séptimo dijo que «los certificados ya los vamos a recibir la semana que viene, cada dirección de la escuela los retirará y confeccionará, hay probatorias de alumnos de como siguieron la instancia educativa durante el ciclo lectivo, si hay contenidos que hay que puntualizar va a funcionar la libreta abierta, de marzo abril para reforzar los mismos con clases de apoyo», mencionó.

En cuanto a la entrega de certificados indicó Nazarenus que «será facultad del director/a organizar presencia en ciertos horarios para que el familiar pueda estar en la entrega de certificados de suniño. Cada escuela arbitrará los medios para respetar el protocolo y puedan cerrar el año tranquilos. Se armará protocolo para la inscripción, de a poco y sin aglomeramientos, en los casos donde las escuelas no cuentan con conectividad graduarán los horarios y personas para inscribirlos, sino sera todo via on line», mencionó.

Tambien dijo que la otra posibilidad está dada en la entrega de módulos alimentarios «muchas escuelas entregan módulos alimentarios y por allí tambien puede ser, cuando los retiren, inscriben a sus hijos», sostuvo la Supervisora.

Hicieron hincapié que en todos los casos donde el niño estuvo escaso de participación o rendimiento, o donde no tuvo conexión mayormente «habrá una posibilidad de recuperatorio hasta marzo- abril del año que viene con acompañamiento de parte de la escuela».