Caminata cuaresmal este Sábado desde Gral Alvear a Oberá.

Como todos los años, fuera de pandemia estricta, este año se realizará la Caminata cuaresmal (tambien llamada penitencial) desde la localidad de Gral Alvear a Oberá, organizada por la Catedral San Antonio.

«Es un momento de encuentro, de manifestación de nuestra Fé, cercano a Semana santa, será el 1 de abril a las 17,30 desde Alvear. Habrá colectivos que salen de Oberá hacia allá para llevar a los feligreses», dijo el sacerdote Ariel Manavella, Párroco de la Catedral San Antonio.

Comentó además que habrá varias actividades y la lectura del mensaje del Papa Francisco, durante una hora. A las 19, se realizará la adoracion eucarística y luego a las 9,30 la celebración de la Misa y entre las 20,30 y 21 hs se iniciará la caminata.

«Si llegara a llover, las actividades se realizan igual, si bien no se podrá hacer la caminata lo demás si. Habrá colectivos para ir y para volver si hay gente que no puede hacer la caminata, pero no habrá Misa en Catedral ese sábado por la tarde», remarcó.