Capital del Monte se reunió con los Concejales y la Defensora del Pueblo

Representantes de la Empresa Capital del Monte se reunieron en la mañana del jueves 17 con la Comisión de Movilidad Urbana y Contrato de Concesión del Concejo Deliberante. Estuvieron presentes en la reunión por parte de la Empresa concesionaria, su propietario Ernesto Kubski, el Gerente Servando Sarratea y el Contador Rubén Oberman. La Defensora del Pueblo Patricia Nittmann. Los Concejales Santiago Marrodán, Lilian Vega, Horacio Loreiro, Pablo Hassan, María Helena Kudelko, Fabián Vera, Mara Frontini y Marcelo Sedoff, además del asesor contable del Legislativo Gustavo Mattos.

Luego de la reunión, el Contador Obermann agradeció al Presidente del Concejo Deliberante y a los integrantes del cuerpo deliberativo por recibirlos, ya que indicó que era un pedido que la Empresa hizo para evacuar dudas respecto de la información que el Legislativo maneja sobre su pedido de actualización tarifaria. “Fue un diálogo muy interesante, hemos sentido el acompañamiento de los concejales que entienden la situación. Por supuesto que ellos explicaron que no pueden solamente mirar la demanda de la Empresa, sino también del público usuario. Confiamos en que prime la buena predisposición de todos para llegar a un acuerdo y que sea una tarifa equilibrada”, indicó.

Sobre el conflicto que mantuvo a los usuarios sin servicio en Oberá durante 48 hs, Obermann señaló que los subsidios nunca llegaron a la Empresa hasta la fecha y se alcanzó una situación en la que el gremio tiene derecho a reclamar porque está comprometido y la Empresa no puede pagar porque los subsidios no llegan. “El acuerdo al que llegamos ayer a la noche con el gremio, con los choferes, se cumplió en todos sus términos. Le explicaba hoy a la gente del Concejo que esto es una cuestión de tiempos. Si sumamos los 30 días del mes, los subsidios llegan. El problema es que en vez de llegar del 5 al 10, llegan del 25 al 30. Entonces como lo hicimos en febrero, volvimos a pedirles a los Concejales y le solicitaremos al Intendente, que cada uno haga las gestiones para que los subsidios lleguen en tiempo y forma. El empleado tiene derecho a cobrar del 5 al 10 y si el subsidio llega del 25 al 30 se pone todo espeso (sic) y van a volver los paros».

Consultado sobre la posibilidad de que el Municipio preste el dinero para que la Empresa pueda cumplir en tiempo y forma, el Contador de la Empresa manifestó que, “el Intendente demostró su buena voluntad de solucionar el conflicto como muy pocos funcionarios lo han hecho. Yo no veo legalmente la forma de hacer este tipo de maniobras, no se puede. Entonces todas las empresas van a venir para hacer el mismo pedido. Me parece que en este caso primó la buena voluntad del Intendente de solucionar este problema y simplemente fue una expresión de buena voluntad”, añadió Obermann.