Carlitos Okulovich se baja del TC

Carlos Okulovich (h), terminó 28° en San Luis y tomó la decisión de no correr las tres fechas que faltan en el TC. «Hicimos todo lo posible para mejorar, pero no se pudo. Esto no le sirve ni al equipo ni a mí. Vamos a parar y pensaremos en el año que viene» explicó.

Pasó una nueva fecha del Turismo Carretera y los resultados no aparecieron para Carlitos Okulovich, que luego de terminar 28° en el autódromo de San Luis tomó la decisión de parar por este año y comenzar a proyectar lo que será la temporada 2022.

El piloto obereño comenzó la temporada con gran expectativa y con el Torino del Martínez Competición esperaba cumplir un rol protagónico en cada fecha. Sin embargo, el auto nunca fue competitivo y lejos estuvo de ser una herramienta confiable para llegar a los puestos de vanguardia. Como si fuera poco, cuando mejoró el rendimiento la suerte fue la que no estuvo del lado de Carlitos que sufrió con roces o roturas que lo privaron de avanzar.

En esta duodécima fecha Carlitos tuvo un sábado para el olvido y clasificó 38°, en la segunda serie del domingo terminó 13°, mientras que en la se mantuvo con ritmo de carrera pero poco pudo avanzar y cerró el día en el puesto 28°.

«Cuando terminó el día me reuní con el Gurí y coincidimos en que lo más sano para todos es parar. Desde hace varias fechas venimos intentando revertir esta situación, hicimos cambios e invertimos para mejorar, pero lamentablemente no se pudo. Hicimos todo lo que pudimos, probamos variantes, alternativas, pero no logramos dar el salto que se esperaba. Entendemos que lo mejor y para ambas partes será parar y pensar en nuevas alternativas para el año que viene. Ahora será momento de analizar las posibilidades del futuro y comenzar a proyectar la temporada 2022», explicó Carlitos.

La victoria en San Luis quedó en manos de Mariano Werner (Ford), escoltado por Agustín Canapino (Chevrolet) y Diego Ciantini (Dodge).