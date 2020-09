Caso Holl: abogado querellante manifestó que la excarcelación no mide el peligro que corre la víctima

La Justicia le dictó la falta de mérito al ex concejal de Campo Ramón, Alfredo Holl, sobre quien pesaba la prisión preventiva por estar imputado por el delito de incendio y homicidio en grado de tentativa. El ex edil fue acusado de incendiar dos viviendas y poner en riesgo la vida de seis personas, incluida la de su ex pareja y dos hijos.

En diálogo con el programa radial El Aire de la Mañana el abogado Martín Moreira, quien es querellante en representación Norma Schweikowski ex esposa de Holl en el caso por amenazas, además representa a Agustín Gaona víctima del incendio intencional que destruyó su casa, explicó que aún no había sido notificado de la falta de mérito al ex edil de Campo Ramón, al tiempo que anticipó que presentó una apelación por la causa de amenazas, “la excarcelación concedida no fue merituada en relación al peligro que corre la víctima en el proceso, hay un peligro concreto”, dijo el abogado al tiempo que se preguntó quién se hará responsable en el caso de que suceda algo.

Moreira hizo hincapié en el hecho de que a Holl se le secuestraron armas y los antecedentes de Holl, “el imputado tiene 17 causas, 11 armas de fuego secuestradas y además no se le hizo pericia psicológica en la causa de las amenazas contra su ex mujer. Se lo puso en libertad sin analizar la psiquis de esa persona que tiene antecedentes”, indicó.

El abogado querellante dijo “no estamos hablando de que en el presente proceso no hay indicativo de que sea una persona agresiva, no lo estoy diciendo yo. Estoy hablando a razón de lo que dice el expediente, tuvo denuncias de su propio vínculo familiar, madre, hermanas, tuvo denuncias de su ex esposa, suegros. Niveles de agresividad con declaraciones que existe en el expediente de los hijos. Entonces quiere decir que no se está merituando y no se está valorando el peligro concreto, por lo que presenté el recurso de apelación”.

El ex edil continúa supeditado a la causa, teniendo en cuenta que la Fiscalía señaló que no había elementos suficientes para elevar el caso a juicio, aunque tampoco hay certezas para dictarle al imputado el sobreseimiento definitivo.