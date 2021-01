Choferes de Brilla SRL continúan con paro y acampe

Los choferes de la empresa Brilla, responsable del servicio público de pasajeros interurbano entre Oberá y las localidades de Campo Viera, Campo Ramón-Villa Bonita y 25 de Mayo, siguen con el acampe iniciado el lunes 18 del corriente. La medida responde al reclamo de un retroactivo del 40 por ciento y otro del 30 por ciento que están vencidos y el pago de haberes acorde a la escala salarial vigente a partir de enero 2021.

“Hasta ahora no tenemos novedades, ellos no cumplen con lo pactado. Ni siquiera cumplen con el mínimo de la escala salarial, por eso la lucha. Además la empresa dice que no recibió el subsidio y a nosotros nos dicen que sí lo han recibido” expresó Herminio Carballo. Secretario de organizaciones de UTA, Unión Tranviarios Automotor.

Según el gremialista si la empresa no hubiera recibido el subsidio, el Ministerio de Trabajo ya habría fijado la conciliación obligatoria, algo que hasta el momento no ocurrió. “El Ministerio simplemente debería notificarnos, pero les rechazó el pedido a la empresa. Vamos a continuar la medida de fuerza. Hasta que cumplan vamos a quedar en acampe, deben pagar lo pautado, además es lo que necesitan los trabajadores para subsistir” indicó. “La empresa solo quiere que se trabaje sin percibir nada, no hay propuestas, ni acercamiento”.